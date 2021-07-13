Жена задержанного за угрозу выкинуть ребенка с балкона рассказала об инциденте

Жена Романа Терентьева, который угрожал спрыгнуть с 14 этажа вместе с ребенком, Ольга, рассказала о причинах инцидента. Об этом сообщает телеканал «360».

Супруга Терентьева отметила, что конфликты с мужем начались после того, как она подала заявление на развод.

«Мы с мужем не проживаем вместе с конца марта. Он дважды меня избивал, было два обращения в полицию. Последний раз он избил меня 10 июля», — подчеркнула женщина.

По ее словам, на следующий день Терентьев забрал ребенка из детского садика и удерживал его в съемной квартире. Совершить преступление злоумышленник задумал в трезвом состоянии, но тут же начал выпивать.

Пока Тереньтев держал сына в заложниках, он непрерывно поддерживал общение с бывшей женой по видеосвязи.

«При мне сидел и пил. Грозился, что вот-вот сейчас скинется с балкона вместе с сыном, что я вижу ребенка в последние минуты его жизни. Он требовал, чтобы я забрала из полиции заявление. Боялся, что его посадят, не хотел сидеть, — подчеркнула Ольга.

Она утверждает, что планирует идти до конца, а бывшему мужу, с которым она прожила в браке 5 лет, нет места на свободе.

По словам Ольги, своими действиями Терентьев хотел вернуть ее.

Ранее сестра бывшей девушки Романа Терентьева рассказала «Газете.Ru» о личности задержанного.