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Несколько человек погибли в Канаде в результате крушения крана

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Строительный кран, прикрепленный к строящемуся многоэтажному дому в канадском городе Келоуна, обрушился, в результате чего несколько человек погибли, сообщает местная полиция.

Инспектор Королевской канадской конной полиции Адам Макинтош заявил журналистам, что несколько рабочих находились недалеко от крана, когда он обрушился.

Он не сообщил подробностей о количестве жертв и пострадавших, но заявил, что один человек пропал без вести. Инспектор уточнил, что «не все были должным образом идентифицированы».

«Остановимся на «множестве» — вероятно, у тех. кто работал здесь и поблизости есть родные и близкие, которые переживают. После должной оценки мы сделаем детальное публичное заявление», — сказал он.

Несколько соседних зданий также были повреждены, и «район остается нестабильным и небезопасным», отмечает полиция. Доступ к нему ограничен.

Ранее в Мичигане прохожие смогли спасти людей от крушения «взбесившегося» аттракциона.

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