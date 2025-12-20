Западные страны ведут в интернете «невидимую войну» против России

Западные страны уже давно перешли в киберпространстве от обороны к нападению и осуществляют свои атаки, в частности, тайно заражая компьютерные системы в Иране и России. Об этом пишет газета Die Welt.

«Западные правительства уже давно больше делают ставку не только на оборону, но и нападают, к примеру, тайно направляя компьютерные вирусы в Россию или Иран», — пишут журналисты.

Как отмечается, местом, где осуществляется анализ данных, проводятся учения по защите от кибернападений и прорабатываются ответные меры, является Эстонский центр НАТО по совместной киберзащите (CCDCOE). В статье отмечается, что территория центра окружена колючей проволокой, а на зданиях установлены камеры, что свидетельствует о военном присутствии. Согласно информации немецкой газеты, в центре работает около 70 специалистов, в том числе из Бундесвера, чья основная деятельность включает выявление и анализ кибератак, консультации для стран НАТО и разработку мер по противодействию киберугрозам.

В 2023 году крупнейшие в мире учения НАТО по кибернетической безопасности Locked Shields стартовали в Эстонском центре по совместной киберзащите.

Ранее Украину приняли в центр по киберобороне НАТО.