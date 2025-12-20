На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Западные страны ведут в интернете «невидимую войну» против России

Die Welt: Запад ведет против России «невидимую войну» в киберпространстве
close
Larry Downing/Reuters

Западные страны уже давно перешли в киберпространстве от обороны к нападению и осуществляют свои атаки, в частности, тайно заражая компьютерные системы в Иране и России. Об этом пишет газета Die Welt.

«Западные правительства уже давно больше делают ставку не только на оборону, но и нападают, к примеру, тайно направляя компьютерные вирусы в Россию или Иран», — пишут журналисты.

Как отмечается, местом, где осуществляется анализ данных, проводятся учения по защите от кибернападений и прорабатываются ответные меры, является Эстонский центр НАТО по совместной киберзащите (CCDCOE). В статье отмечается, что территория центра окружена колючей проволокой, а на зданиях установлены камеры, что свидетельствует о военном присутствии. Согласно информации немецкой газеты, в центре работает около 70 специалистов, в том числе из Бундесвера, чья основная деятельность включает выявление и анализ кибератак, консультации для стран НАТО и разработку мер по противодействию киберугрозам.

В 2023 году крупнейшие в мире учения НАТО по кибернетической безопасности Locked Shields стартовали в Эстонском центре по совместной киберзащите.

Ранее Украину приняли в центр по киберобороне НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами