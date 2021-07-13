В России планируют ужесточить требования для охотников

Российские власти планируют продолжить ужесточать регулирование доступа к оружию. Закон о его госконтроле, который ранее одобрил президент России Владимир Путин могут дополнить новыми требованиями к гражданам, которые намерены получить охотничий билет. Минприроды, Минздрав, Минюст, МВД и Росгвардия 19 июля должны представить в правительство доработанные поправки в закон «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов...». Такие поручения ведомствам содержатся в протоколе совещания у вице-премьера России Виктории Абрамченко, которое прошло 8 июня, пишут «Известия».

Согласно документу, кандидатов обяжут проходить обучение по требованиям охотничьего минимума (основы биологии диких животных, правила охоты, техника безопасности) и сдать соответствующий экзамен. Также у них должно быть заключение (справка) врача о том, что у них отсутствуют медицинские противопоказания к владению оружием.

В текущей редакции закона «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов...» указано, что обладателем охотничьего билета могут стать люди, которые достигли 18 лет, у которых нет непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления. Также необходимо ознакомиться под роспись с требованиями охотничьего минимума. Далее охотник вправе претендовать на оружие — ему нужно оформить лицензию на приобретение.

2 июля Путин подписал поправки в законы «Об оружии» и «Об основах охраны здоровья граждан...», которые усиливают госконтроль за оборотом оружия и ужесточают прохождение медосвидетельствования для оформления разрешения на владение им.