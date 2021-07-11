Пассажирка рассказала подробности инцидента с открытием аварийного люка на рейсе в Анталию

Одна из пассажирок рейса Москва–Анталия рассказала РЕН ТВ о своем попутчике, который открыл люк самолета перед вылетом из столицы.

Ирина заявила, что инцидент случился из-за жары. По ее словам, на духоту в салоне жаловались очень многие пассажиры. При этом громче всех возмущалась пассажирка с ребенком, который, как заявляла она, задыхался от духоты.

«Подбежал мужчина, стал ее поддерживать <...> А двери уже были закрыты, то есть они были в положении «armed», когда самолет отключен от трапов, у нас уже началась демонстрация аварийно-спасательного оборудования и выключился свет», — продолжила Ирина.

Она отметила, что экипаж предупредил о возможных неудобствах и заверил, что ситуация разрешится, как только лайнер запустит собственные двигатели. Пассажирам объяснили, что кондиционер плохо выполняет свои функции, когда воздушное судно отключено от внешнего источника питания, который в тот момент не справлялся со своей работой.

«Но как только он бы тронулся, запустил бы двигатели, все бы стало нормально, жара бы прошла <...>. Люди недотерпели, к сожалению, устроили панику», — рассказала пассажирка.

В итоге один из пассажиров открыл аварийный люк для проветривания. При этом никто из бортпроводников не пытался его задержать и передать транспортной полиции, поскольку они якобы не заметили происходящего.

«Вообще никто ничего не понял, он даже сам не понял, его тут же оттолкнули оттуда бортпроводники, и бортпроводник повесил защитную ленту, сам встал туда и два часа стоял <...>. Вскрывшему дверь самолета ничего не сделали, потому что бортпроводник не понял, кто это сделал, потому что было темно», — вспомнила Ирина.

По ее словам, нарушителю удалось улететь другим бортом в Анталию, потому что ни в транспортной, ни в обычной полиции не захотели брать на себя ответственность за его задержание.

11 июля пассажир рейса Москва — Анталия авиакомпании «Россия» открыл в самолете люк аварийного выхода, после чего раскрылся спасательный трап. СМИ сообщали, что вылет задерживался на час, все это время люди находились на борту авиалайнера, где не работал кондиционер. В результате поступка мужчины вылет задержался еще больше.

Позже представитель авиаперевозчика заявил, что с гражданином, открывшим аварийный люк, будут разбираться в суде.

Подробности — в материале «Газеты.Ru».