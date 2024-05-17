Как убрать засос: эффективные народные методы и аптечные средства Засосы на шее: как их быстро убрать или замаскировать

Засосы — это синяки, которые могут появиться на шее и других чувствительных участках кожи во время слишком страстных поцелуев. Они не представляют серьезной опасности для здоровья, но могут вызывать психологический дискомфорт, если возникают на открытых частях тела. Можно ли быстро избавиться от засоса, какие существуют народные и медицинские средства, как скрыть такие следы с помощью косметики — в материале «Газеты.Ru».

Что такое засосы и как они появляются

Засосы — это народное название синяка или гематомы, которые образуются в результате сильного прессинга на кожу во время поцелуя или укуса. В медицине для обозначения засоса используют термин «экхимоз», рассказала «Газете.Ru» косметолог Ольга Высоцкая.

По ее словам, на участке пострадавшего эпидермиса происходит механическое повреждение капилляров (мелких кровеносных сосудов). Чаще всего они появляются на чувствительных областях — шее, руках, груди.

Такие проявления на теле могут варьироваться по степени тяжести, расположению и внешнему виду. Сначала засос выглядит как простое покраснение, но со временем видоизменяется в характерный для синяка синий или фиолетовый цвет, а по мере заживления — в зеленый и желтый.

Эти метки любви не приводят к серьезному вреду для здоровья, но могут быть нежелательными с эстетической точки зрения и иногда болезненными. В целом засосы возникают по ряду причин.

Механическое повреждение капилляров. Во время особенно страстного поцелуя может создаваться вакуумный эффект, в результате происходит увеличение давления в капиллярах и как следствие их разрыв. Это в свою очередь приводит к выходу крови из сосудов в окружающие ткани, из-за чего и образуется синяк.

Тонус кожи и степень кровоснабжения. У людей с тонкой или светлой кожей засосы могут быть заметнее и сильнее, потому что капилляры находятся ближе к поверхности эпидермиса. Кроме того, люди с васкулитом или дефицитом витамина С могут быть также более подвержены синякам.

Использование определенных лекарственных препаратов. Лекарства, воздействующие на свертываемость крови (например, аспирин или антикоагулянты), могут повысить риск разрыва капилляров и образования засосов.

Уровень гормонов. Изменения в уровне гормонов, особенно у женщин, могут влиять на проницаемость и хрупкость капилляров, что также увеличивает склонность к образованию засосов.

Поврежденный участок обычно заживает сам по себе, уточнила Высоцкая. Это происходит в течение 3–14 дней в зависимости от тяжести синяка и скорости восстановления кровеносных сосудов в области повреждения.

Чтобы ускорить процесс исцеления, можно использовать средства, которые уменьшают воспаление и отек. Однако важно понимать, что никакие медицинские препараты и косметические процедуры не уберут синяк за один день.

Народные методы и подручные средства против засосов

Холодный компресс

Нанесение холодного компресса или льда на засос в течение первых 24-48 часов может помочь уменьшить воспаление и скорость кровотечения под кожей. Используйте лед, завернутый в ткань, чтобы избежать обморожения кожи. Благодаря этому методу гематома станет бледнее, потому что из-за холода сосуды сузятся.

Теплый компресс

После первых 48 часов применения холодных примочек или повязок можно перейти к использованию теплых компрессов. Тепло помогает расширить кровеносные сосуды и улучшить кровообращение, что способствует рассасыванию скопившейся под кожей крови.

Алоэ вера

Алоэ вера обладает успокаивающими и охлаждающими свойствами, которые могут помочь снять раздражение и ускорить заживление кожи. Нужно выжать сок из нарезанных листьев, пропитать им кусочек банта или марли и приложить к проблемному месту. Можно использовать готовые мази или кремы с алоэ.

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Картофель, лук, и капуста

Классическое народное средство — обычные овощи, которые, как считается, помогают уменьшить покраснение и размер засоса. Полукруглые дольки картофеля или лука можно прикладывать напрямую к больному месту. Подойдут и примочки из измельченных продуктов. Массу советуют наложить на гематому и оставить как минимум на час. Капустные листья также можно измельчить или размять до состояния кашицы и использовать аналогичным образом.

Сода

Для осветления засоса можно использовать соду, смешав ее с небольшим количеством воды до образования густой пасты. Получившуюся кашицу необходимо нанести на пострадавшую область, обернуть место бинтом или простым шарфом и оставить на всю ночь. Утром ее следует смыть теплой водой.

Легкий массаж

Нежный массаж вокруг травмированного участка кожи может улучшить циркуляцию крови и способствовать прохождению засоса. Избегайте сильного давления — это может усугубить ситуацию.

Чайные пакетики

Охлажденные чайные пакетики, особенно зеленого чая, содержат танины, которые способствуют заживлению тканей. Дайте чайному пакетику остыть до комфортной температуры или положите в холодильник. Потом приложите его к синяку на 10–15 минут. Повторяйте процедуру несколько раз в день.

Питание

Увеличение потребления богатых витаминами C и K продуктов может помочь в укреплении стенок капилляров и ускорении процесса заживления. Зеленые листовые овощи, цитрусы, брокколи и клубника содержат эти витамины в достаточном количестве.

Как избавиться от засосов с помощью аптечных средств

Мази с гепарином

Гепарин — это антикоагулянт, который помогает предотвратить образование тромбов и улучшает микроциркуляцию крови. Применение мази с гепарином может ускорить рассасывание крови, скопившейся под кожей после засоса. Наносите тонкий слой мази на пораженную область два–три раза в день, мягко втирая до полного впитывания. Помните, что гепариновую мазь лучше хранить в холодильнике.

Кремы с экстрактом арники

Арника содержит соединения, которые могут тормозить воспаление и ускорять заживление тканей. Это делает ее эффективной для уменьшения видимости синяков и дискомфорта от них. Наносите крем на засос несколько раз в день. Избегайте использования его на поврежденной коже или открытых ранах.

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Мази с витамином K

Витамин K играет важную роль в процессе свертывания крови, что может помочь в ускорении заживления синяков. Мази с витамином K помогут ускорить процесс восстановления поврежденных капилляров. Наносите мазь на область засоса один–два раза в день до исчезновения синяка.

Троксерутин (троксевазин)

Троксерутин укрепляет сосудистую стенку, уменьшает проницаемость и ломкость капилляров, что помогает снизить отек и воспаление. Гель наносят на пораженные участки два раза в день — лучше утром и вечером, — мягко втирая до полного впитывания.

Ибупрофен

Ибупрофен обладает противовоспалительным действием, что может помочь уменьшить болезненность и воспаление вокруг засоса. Принимайте ибупрофен согласно инструкции на упаковке: обычно 200–400 мг каждые четыре–шесть часов при необходимости. Не превышайте рекомендуемую дозу.

Перед использованием любых медикаментозных средств важно проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть аллергии, вы беременны или кормите грудью, а также если уже принимаете другие лекарства. Это поможет избежать побочных и нежелательных эффектов.

Как замаскировать засос макияжем

С помощью косметики можно не только подчеркнуть достоинства, на и скрыть недостатки — замазать синяки и засосы после страстных поцелуев, рассказала «Газете.Ru» звездный визажист-стилист Black Rosa.

С помощью цветных консилеров и корректоров можно скрыть все то, что не в цвет тона. Black Rosa Звездный визажист-стилист

Обычно, чтобы скрыть гематому на коже, используют консилер или корректор зеленоватого оттенка. Визажист подчеркнула, что косметическое средство нужно хорошенько распределить по коже, чтобы замаскировать засос и не создать эффект пятна. Далее поверх нанести тональное средство и припудрить.