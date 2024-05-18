У здания калининградского суда подрались участницы процесса

Возле здания Ленинградского районного суда Калининграда подрались участницы процесса. Видео драки опубликовал Telegram-канал «Клопс».

По словам 69-летней пострадавшей, она давно судится с 41-летней женщиной, муж которой выманил у нее деньги на постройку домов, но обязательства не исполнил и деньги не вернул. Мошенника судили и приговорили к пяти годам колонии. Также в пользу пенсионерки с него взыскали 16 млн рублей, однако эту сумму калининградка так и не получила.

Недавно супруга афериста обратилась в суд с иском о разделе арестованного имущества — 20 земельных участков и автомобиль Toyota Land Cruiser. Рассмотреть исковое заявление суд должен был 17 мая, но в итоге заседание перенесли из-за агрессивного поведения истицы.

«Его жена подала иск о разделе арестованного имущества мужа без развода. Имущество разделили, но она требует снятия ареста именно на свою долю — машину и 10 участков. Сегодня перед началом и в перерывах она вела себя агрессивно, оскорбляла нас с Николаем (вторым пострадавшим — прим. ред.) Заседание в итоге перенесли на конец мая», — рассказала пострадавшая.

Пенсионерка говорит, что когда она стояла на улице, женщина вышла из здания суда со своим адвокатом и напала на нее.

«Телефоном начала бить меня по лицу. Ударила больше пяти раз. Лицо расцарапано, синяки и ссадины на голове и на руке. Ее остановило, что Николай достал камеру. Пришлось вызвать скорую и полицию», — отметила горожанка.

В УМВД инцидент у здания районного суда пока не комментировали.

Ранее в Мурманске задержали мужчину, который пытался драться с сотрудниками поликлиники.