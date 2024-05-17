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В Курганской области мужчина сломал в магазине стену, чтобы украсть продукты и спиртное

В Курганской области поймали вора, который сломал стену в продуктовом магазине

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Пресс-служба УМВД России по Курганской области

В Шумихе Курганской области мужчина проломил стену магазина, чтобы украсть алкоголь и продукты. О подробностях неудавшейся кражи рассказали в пресс-службе УМВД России по региону.

Накануне правоохранители узнали о проломе в стене одного из магазинов города, стражи порядка быстро прибыли на место происшествия и задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 43-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.

В этот раз мужчина повредил стену и проник в помещение, чтобы похитить продукты питания и спиртные напитки на общую сумму около 3,5 тыс. рублей, однако довести свой преступный замысел до конца не смог. На него возбуждено уголовное дело о покушении на кражу. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее в Петербурге задержали бандитов, совершивших 17 налетов на магазины ради сигарет.

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