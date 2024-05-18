Французская Danone завершила продажу своих активов российской «Вамин Р». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«В продолжение пресс-релиза от 22 марта 2024 года <...> Danone объявляет о завершении этой сделки», — сообщили в пресс-службе.

До этого издание The Financial Times сообщало, что «Вамин» принадлежит Минтимеру Мингазову — одному из членов совета директоров компании «Эйч энд Эн» (бывшая «дочка» Danone в РФ).

Как сообщал источник, директор принадлежащей «Вамин» компании Айрат Мухамадеев направил письмо главе министерства сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву, в котором заявил о готовности заплатить 17,7 млрд рублей ($191,5 млн) за получение контроля над российским бизнесом Danone.

16 июля 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче иностранных активов Danone и «Балтики» под управление Росимущества.

Ранее в Курске суд национализировал активы украинской кондитерской группы «Конти».