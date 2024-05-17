В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в своем Telegram-канале о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.

«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — призвал Гладков жителей региона.

До этого Гладков сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Два человека пострадали. Гладков уточнил, что у одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ранение левой голени. Второму мирному жителю осколки попали в лоб.

За прошедшие сутки украинская армия использовала по меньшей мере 92 снаряда и 22 дрона для обстрелов Белгородской области. Прилеты снарядов зафиксированы в Грайворонском, Шебекинском и Яковлевском городских округах.

Ранее «Газета.Ru» перечислила 5 правил выживания в Белгороде.