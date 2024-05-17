В Военной академии в Петербурге произошел взрыв. Семь человек ранены В Военной академии связи в Санкт-Петербурге взорвался боеприпас

Семь человек пострадали при взрыве на территории Военной академии связи имени Буденного в Петербурге, двое из них в тяжелом состоянии. Изначально СМИ сообщили о возможной атаке БПЛА или сработавшем взрывном устройстве, однако губернатор города эту информацию опроверг и возложил ответственность на Минобороны: в академии произвольно сдетонировал 76-мм боеприпас времен ВОВ. Подробнее о ЧП — в материале «Газеты.Ru».

На территории Военной академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Telegram-канал SHOT сообщил о семи пострадавших, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

На место прибыли пожарные, полиция и Росгвардия.

Информация о взрыве поступила в дежурную службу около 20:00 мск.

78.ru со ссылкой на источник в Елизаветинской больнице передает, что один из пострадавших при взрыве подключен к аппарату ИВЛ. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой.

«Закричали люди, студенты бегают»

Очевидица произошедшего Ирина (имя изменено) рассказала «Газете.Ru», что взрывом выбило окно на первом этаже академии.

«Я шла мимо, когда уже там стояли машины спасательных служб. Я видела только, что на первом этаже не было одного окна. Паники не было, никого не эвакуировали, увозили на скорых только пострадавших. Дыма не было. Через дорогу на улице Обручевых, 5 собралась небольшая толпа, просто наблюдали, как местные жители, так и курсанты, которые тут по вечерам гуляют в увольнениях», — вспоминает она.

close 100% Ситуация после взрыва на территории академии связи им. Буденного в Петербурге, 17 мая 2024 года spb_today/VK

По словам Ирины, на место ЧП прибыли 11 скорых, три полицейских машины и «штук восемь пожарных».

Другой очевидец сообщил, что во время взрыва у него дрожал стол.

«Сидел работал за ноутом, и вдруг просто задрожал стол. Был громкий хлопок, закричали люди, студенты бегают, суетятся, приехали пожарные, полиция и скорая», — сообщил он «Грозе».

Причины взрыва

В подвале здания мог взорваться старый боеприпас, сообщили источники «Фонтанки». В пятницу, 17 ноября, курсанты академии убирали территорию после проведенных там ремонтных работ.

Другая версия — взрывное устройство, заложенное в мусорном баке рядом с учебным заведением.

Shot и 112 написали о возможной атаке БПЛА на город. Однако очевидцы говорили, что никаких характерных для беспилотников звуков они не слышали.

Позже губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что происшествие не имеет отношения к теракту. В академии произвольно сдетонировал 76-мм боеприпас времен Великой Отечественной войны.

«Хочу также обратиться к телеграм-каналам, как к городским, так и федеральным. Уважаемые журналисты и блогеры! Имея аудиторию, сопоставимую с федеральными СМИ, обращаю ваше внимание на то, что вы несете ответственность за информацию, которую публикуете», — заявил Беглов.

«Не играйте на руку врагам. Не сейте панику. Петербуржцы, прошу вас доверять только официальной информации», — призвал он.

БПЛА в Петербурге

22 апреля стало известно, что петербургские власти хотят запретить публиковать данные о последствиях применения беспилотников. Проект документа размещен на сайте антикоррупционной экспертизы 22 апреля.

Предполагается, что запрет будет действовать до середины декабря 2024 года. Нельзя будет распространять любую информацию, позволяющую установить места дислокации вооруженных сил и расположения инфраструктурных объектов, а также данные о последствиях применения беспилотников.

Ранее соответствующий запрет был введен в Ленинградской области. Позже уточнили, что публикация возможна, но лишь если исходит от официальных лиц — губернатора, вице-губернатора или Минобороны РФ.

Украинский дрон попал в жилой дом в Петербурге лишь единожды, это произошло в марте на Пискаревском проспекте. Городской комитет по здравоохранению сообщал, что в результате атаки пострадали шесть человек.