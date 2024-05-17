«Меня никогда не простят»: Вучич сравнил себя с маршалом Жуковым из-за давления Запада на Сербию Вучич процитировал маршала Жукова из-за резолюции ГА ООН о Сребренице

Александар Вучич заявил, что будет выступать против резолюции о геноциде в Сребренице, даже если за нее выступают США и страны Европы. По мнению президента Сербии, на Западе его теперь «никогда не простят» за доставленные неприятности, однако политик не боится этого, как СССР в свое время не испугался обиды освобожденной в годы Второй мировой войны Европы. В связи с этим он вспомнил слова, приписываемые маршалу Жукову.

Называя геноцидом массовые убийства в Сребренице в 1995 году, ООН не скорбит о жертвах, а хочет наказать всех сербов, заявил президент Сербии Александар Вучич.

«Они не хотят сожалений, не хотят, чтобы кто-то проявил максимально возможное благочестие. Они хотят наказания для всей нации. <...> Цель — взвалить дополнительное бремя на спину Сербии», — считает политик.

Президент добавил, что лично бывал в Сребренице (находится в Республике Сербской, образовании в составе Боснии и Герцеговины) и возлагал цветы на месте трагедии.

Резня в Сребренице Датой трагедии считаются десять дней в июле 1995 года. Сребреница — небольшой шахтерский город на территории Боснии и Герцеговины (сейчас находится в составе Республики Сербской). В городе к началу 90-х жило больше мусульман (около 63% жителей), чем христиан-сербов (примерно 28%). Босния и Герцеговина на тот момент вышла из состава Югославии, и внутри страны начались раздоры насчет будущего устройства государства. Они усилились на почве разной религии и национальности, что закончилось войной.



Известно, что и сербы, и мусульманские батальоны массово убивали в Сребренице мирное население. К 1993 году город превратился в мусульманский анклав. Сербские силы начали его осаду, отрезав от остальных территорий. Из-за блокады Сребреница оказалась практически лишена поставок еды, лекарств и топлива. ООН направила в регион 600 миротворцев из Нидерландов.



Однако они оказались бессильны и не смогли ни остановить военные действия, ни спасти мирных жителей. Более того, из-за их присутствия НАТО не могло использовать там свою авиацию. В итоге сербские силы захватили Сребреницу. Миротворцы вывели из города женщин и детей, но большая часть мужчин осталась. Как установил Международный трибунал по бывшей Югославии, после взятия города сербские вооруженные отряды устроили расправу над мужским населением. Их расстреливали и хоронили в братских могилах, всего погибли около 8 тыс. человек, в том числе около 500 несовершеннолетних.



Международный трибунал по бывшей Югославии в 2007 году признал действия сербов геноцидом.

В ближайшее время Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит резолюцию, содержащую пункт о безоговорочном осуждении отрицания геноцида в Сребренице. Сербия выступает резко против: там считают произошедшее преступлением, но не геноцидом. Вучич уточнил, что таким образом Белград говорит «нет» не всему Западу, а именно несправедливости. В Сербии уважают мнение других стран, но больше всего ценят собственное будущее.

«Мы говорим нет беспринципности и несправедливости. Мы боремся за свою страну», — подытожил сербский лидер.

При чем здесь Жуков?

Вучич признал, что скорее всего Генассамблея примет резолюцию, «формально они победят». Сербия слишком маленькая, и ей сложно бороться с трио Великобритании, США и Германии, которые поддерживают документ, пояснил президент и добавил, что не боится политического поражения, как и выступать открыто против могущественных государств.

«Я смирился со своей политической судьбой. Как сказал маршал Жуков, некоторые в Европе никогда не простят нам их освобождения (цитату приписывают советскому главнокомандующему Георгию Жукову, который якобы говорил о затаенной обиде Европы на победу СССР в войне). Я не маршал Жуков, я маленький человек, избранный президент маленькой, но свободолюбивой страны. Никогда они не простят мне то, что я причинил им неприятности», — высказался Вучич.

Какие цели преследует резолюция

Вопрос принятия резолюции важен, так как повлияет на будущее Сербии, уверен президент республики. Нельзя, чтобы для Запада сейчас все прошло «легко и единогласно», как там надеются. По оценке президента, негласно резолюция преследует две цели.

Во-первых, «кое-кто» хотел бы получить от Сербии «немного денег».

Во-вторых, речь может идти о намерении ликвидировать Республику Сербскую (не имеет отношения к Сербии, составная часть другого государства — Боснии и Герцеговины).

«Уже на следующий день после принятия резолюции появится инициатива о ликвидации Республики Сербской как возникшего в результате геноцида образования, после чего будет выдвинуто требование к Сербии о выплате репараций», — пояснил политик свое видение ситуации.

Президент Республики Сербской Милорад Додик уже пригрозил ответить на принятие документа провозглашением самостоятельности республики.

Если бы Запад действительно хотел «сделать что-то хорошее» в связи с трагедией, он бы разговаривал об этом напрямую с Сербией, а не уговаривал другие страны поддержать резолюцию, подчеркнул Вучич:

«Они бы восемь месяцев вели переговоры с нами, а не с немцами. Они бы поговорили с нами, чтобы увидеть, что мы можем сделать».

Как отметил Вучич, сейчас опасный момент для голосования по резолюции. Против нее также выступает Россия, но современный «коллективный Запад» теперь «не допустит ничего, что можно было бы услышать с российской стороны». При этом, по словам политика, резолюцию, вероятно, не одобрит другой важный игрок — Китай. Он заявил, что почти уверен в правильном решении «китайских друзей».

«Я говорил об этом лично с председатель КНР Си Цзиньпином, и он рассказал, как отвратительно ему все, что они делают против Сербии. Я бесконечно благодарен ему за это», — передал сербский лидер.

По словам президента, сейчас в ООН оказывают колоссальное давление на страны, чтобы заставить поддержать резолюцию. Некоторые представители государств в такой ситуации не могут прямо выступить против, но пытаются остаться нейтральными.

«Все те, кто не заходит в зал, или, как принято говорить в политике, специально сидят в туалете. Те, кто воздерживался и не хотел голосовать за резолюцию», — описал Вучич.

Россия считает, что принятие резолюции угрожает безопасности региона в целом. Постпред России при ООН Василий Небензя говорил о том, что резолюцию внесли без согласия президиума Боснии и Герцеговины, в котором заседают представители Республики Сербской. Он также называл документ «однобоким» и «политически заряженным».