«Меня никогда не простят»: Вучич сравнил себя с маршалом Жуковым из-за давления Запада на Сербию

Называя геноцидом массовые убийства в Сребренице в 1995 году, ООН не скорбит о жертвах, а хочет наказать всех сербов, заявил президент Сербии Александар Вучич.
«Они не хотят сожалений, не хотят, чтобы кто-то проявил максимально возможное благочестие. Они хотят наказания для всей нации. <...> Цель — взвалить дополнительное бремя на спину Сербии», — считает политик.
Президент добавил, что лично бывал в Сребренице (находится в Республике Сербской, образовании в составе Боснии и Герцеговины) и возлагал цветы на месте трагедии.
В ближайшее время Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит резолюцию, содержащую пункт о безоговорочном осуждении отрицания геноцида в Сребренице. Сербия выступает резко против: там считают произошедшее преступлением, но не геноцидом. Вучич уточнил, что таким образом Белград говорит «нет» не всему Западу, а именно несправедливости. В Сербии уважают мнение других стран, но больше всего ценят собственное будущее.
«Мы говорим нет беспринципности и несправедливости. Мы боремся за свою страну», — подытожил сербский лидер.
При чем здесь Жуков?
Вучич признал, что скорее всего Генассамблея примет резолюцию, «формально они победят». Сербия слишком маленькая, и ей сложно бороться с трио Великобритании, США и Германии, которые поддерживают документ, пояснил президент и добавил, что не боится политического поражения, как и выступать открыто против могущественных государств.
«Я смирился со своей политической судьбой. Как сказал маршал Жуков, некоторые в Европе никогда не простят нам их освобождения (цитату приписывают советскому главнокомандующему Георгию Жукову, который якобы говорил о затаенной обиде Европы на победу СССР в войне). Я не маршал Жуков, я маленький человек, избранный президент маленькой, но свободолюбивой страны. Никогда они не простят мне то, что я причинил им неприятности», — высказался Вучич.
Какие цели преследует резолюция
Вопрос принятия резолюции важен, так как повлияет на будущее Сербии, уверен президент республики. Нельзя, чтобы для Запада сейчас все прошло «легко и единогласно», как там надеются. По оценке президента, негласно резолюция преследует две цели.
- Во-первых, «кое-кто» хотел бы получить от Сербии «немного денег».
- Во-вторых, речь может идти о намерении ликвидировать Республику Сербскую (не имеет отношения к Сербии, составная часть другого государства — Боснии и Герцеговины).
«Уже на следующий день после принятия резолюции появится инициатива о ликвидации Республики Сербской как возникшего в результате геноцида образования, после чего будет выдвинуто требование к Сербии о выплате репараций», — пояснил политик свое видение ситуации.
Президент Республики Сербской Милорад Додик уже пригрозил ответить на принятие документа провозглашением самостоятельности республики.
Если бы Запад действительно хотел «сделать что-то хорошее» в связи с трагедией, он бы разговаривал об этом напрямую с Сербией, а не уговаривал другие страны поддержать резолюцию, подчеркнул Вучич:
«Они бы восемь месяцев вели переговоры с нами, а не с немцами. Они бы поговорили с нами, чтобы увидеть, что мы можем сделать».
Как отметил Вучич, сейчас опасный момент для голосования по резолюции. Против нее также выступает Россия, но современный «коллективный Запад» теперь «не допустит ничего, что можно было бы услышать с российской стороны». При этом, по словам политика, резолюцию, вероятно, не одобрит другой важный игрок — Китай. Он заявил, что почти уверен в правильном решении «китайских друзей».
«Я говорил об этом лично с председатель КНР Си Цзиньпином, и он рассказал, как отвратительно ему все, что они делают против Сербии. Я бесконечно благодарен ему за это», — передал сербский лидер.
По словам президента, сейчас в ООН оказывают колоссальное давление на страны, чтобы заставить поддержать резолюцию. Некоторые представители государств в такой ситуации не могут прямо выступить против, но пытаются остаться нейтральными.
«Все те, кто не заходит в зал, или, как принято говорить в политике, специально сидят в туалете. Те, кто воздерживался и не хотел голосовать за резолюцию», — описал Вучич.
Россия считает, что принятие резолюции угрожает безопасности региона в целом. Постпред России при ООН Василий Небензя говорил о том, что резолюцию внесли без согласия президиума Боснии и Герцеговины, в котором заседают представители Республики Сербской. Он также называл документ «однобоким» и «политически заряженным».