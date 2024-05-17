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В Красноярском крае хозяева нашли пса спустя два года после его исчезновения

В Красноярском потерявшийся пес нашелся спустя два года в 50 км от дома

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Телеграм-канал Сапа

В Красноярском крае хозяева нашли потерянного пса спустя два года. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа».

Около двух лет назад из дома Ксении Закусовой в Минусинке сбежал ее пес по кличке Чип. Хозяева искали питомца через соцсети, но тогда поиски результатов не дали. Недавно в одной из групп, занимающихся розыском домашних животных, появилось объявление о собаке, которую заметили неподалеку от колонии в Хакасии.

Ксения узнала в псе на фото Чипа и отправилась в поселок Пригорск, где в последний раз видели животное. Она разыскала пса, и тот сразу узнал свою хозяйку.

«Я его позвала, и он прибежал, начал ластиться, я его погладила, и прямо по шерсти узнала, что это он, и ошейник наш был. Надежда на его возвращение была все эти годы — я даже во сне видела, Чип он нашелся, у нас получилось», — поделилась радостью россиянка.

Ранее россиянка нашла пропавшую полгода назад собаку на даче у соседки.

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