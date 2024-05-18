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Бывший гендиректор «Ростова» задал острый вопрос РФС

Экс-гендиректор «Ростова» Белоус: неизвестно, куда идут штрафы российских клубов

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Павел Бедняков/РИА Новости

Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус в разговоре с Legalbet призвал разобраться, куда идут деньги со штрафов Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

«Непонятно куда идут деньги с этих штрафов в КДК. Надо бы здесь навести порядок. Не только у болельщиков есть вопросы к этому. Когда я возглавлял ФК «Москва», «Ростов», то я эти вопросы задавал неоднократно, но ответы так и не получил. Нужно просто руководителям клубов и членам исполкома поднять этот вопрос. Должно быть понимание, куда идут средства», — цитирует Белоуса Legalbet.

Специалист предположил, что средства могут идти на увеличение аппарата чиновников Российского футбольного союза, заметив при этом, что во времена его работы в отечественном футболе сотрудников в РФС было значительно меньше. Белоус считает, что клубы до сих пор не озаботились вопросом расходования средств, получаемых со штрафов, потому что заняты решением своих турнирных задач. Кроме того, подавляющее большинство клубов РПЛ не являются частными, а потому не заинтересованы в том, чтобы считать каждый рубль.

Ранее сообщалось, что «Динамо» может собрать полные трибуны на чемпионском матче.

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