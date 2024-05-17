Тихвинскую икону Божией Матери доставят в Москву

Чудотворную Тихвинскую икону Богородицы принесут в Храм Христа Спасителя 21 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

«С 21 по 27 мая 2024 года состоится принесение в Москву чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери», — уточнили в сообщении.

Икона пребудет в столицу из Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря. Торжественную встречу святыни возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В Московском патриархате пояснили, что Тихвинская икона Божией Матери — одна из величайших святынь Русской православной церкви. По преданию, ее написал евангелист Лука еще при земной жизни Божией Матери.

До этого в квартире жителя Тулы Романа Михайлова замироточила икона Николая Чудотворца. По словам мужчины, это случилось по молитвам схиархимандрита Илия (Ноздрина), у которого за несколько дней до этого побывал паломник.

Ранее Путин побывал в действующем православном храме Харбина.