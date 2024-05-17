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Отчисленного из военного училища курсанта обязали вернуть государству деньги за обучение

В Коми суд взыскал с бывшего курсанта средства, затраченные на его обучение

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Бывшего курсанта Ярославского военного училища противовоздушной обороны обязали возместить государству средства, затраченные на его обучение. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.

В момент поступления в военное училище молодой человек заключил контракт с МВД РФ о прохождении военной службы и обязался служить в течение пяти лет после окончания учебного заведения.

Однако уже спустя полгода курсанта отчислили из вуза из-за «нежелания учиться», к этому моменту на его военную подготовку государство потратило 45 673 рублей.

Именно эту сумму военный прокурор потребовал вернуть в федеральный бюджет и обратился в суд. Требования прокурора в итоге были удовлетворены, теперь бывший курсант обязан возместить государству расходы на свое неоконченное обучение.

Ранее в Амурской области уволенный за прогул учитель вернул государству 1,3 млн рублей.

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