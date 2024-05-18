В Госдуме предложили увеличить штраф за курение в неположенных местах

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артём Метелев предложил увеличить штраф за курение в неположенных местах до 15 000 рублей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Штраф за курение в неположенных местах предлагается увеличить до 15 тысяч [рублей]», — отметил депутат.

Он пояснил, что за курение на детской площадке предлагается взимать штраф до 30 000 рублей.

До этого Метелев сообщал, что депутаты Государственной думы направили на отзыв в кабмин и Верховный суд РФ пакет законопроектов, которые в том числе вводят для родителей штраф в размере до 7 тысяч рублей за курение ребенка младше 16 лет.

В апреле общественный деятель Владимир Михайлов говорил, что в России ограничена продажа табачных изделий несовершеннолетним, однако, несмотря на это, они остаются в открытом доступе.

Ранее депутат Останина заявила, что закон о домашнем насилии ушел из повестки вместе с авторами.