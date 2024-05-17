В Госдуме хотят ежегодно повышать утильсбор. Многие машины пропадут с рынка Автоэксперт Мосеев: после повышения утильсбора часть машин исчезнут с рынка РФ

Если утильсбор в России начнут индексировать ежегодно, как этого хотят депутаты, то некоторые автомобили станут недоступны для массового покупателя в России, а часть доступных сейчас моделей покинут рынок. Под ударом в том числе окажутся компании, только начавшие собирать машины в нашей стране, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. «АвтоВАЗ» без конкуренции начнет выкручивать руки россиянам, поднимая цены, говорят они.

Комитет по промышленности Госдумы предложил ежегодно увеличивать утилизационный сбор на транспорт с 2024 по 2030 год. Соответствующее предложение направлено председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Уже в 2024 году утилизационный сбор на машины с двигателями от 1 до 2 литров предлагается повысить с нынешних 300 тыс. рублей до 556 тыс. рублей.

К 2030 году, согласно инициативе профильного комитета Госдумы, утильсбор на эту категорию машин

предлагается увеличить вдвое, до 1,17 млн рублей.

В случае электрокаров утильсбор предлагается поднять в 4 раза от нынешнего показателя.

Зачем предлагают повысить утильсбор

Повышение утилизационного сбора последовательно отстаивает президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. По его мнению, китайские автомобили прежде всего угрожают Lada Vesta.

«Многие китайские бренды, осуществляя, я бы сказал агрессивную экспансию на российский рынок, начинают «пробивать» планку утильсбора и заходить на традиционные рынки – в фокус-группы, для которых выпускается продукция из наших моделей», — заявлял он.

Резкое повышение утилизационного сбора уже в этом году может привести к тому, что ряд моделей китайских автопроизводителей может покинуть российский рынок, полагает основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

«Если примут решение поднять утильсбор на автомобили с мотором до 2 литров, то

часть машин мы просто потеряем на рынке.

Например, уйдет Changan Alsvin, будет большой вопрос по моделям Omoda и всей линейке «Автотора», который пока не попадает под компенсацию утильсбора ввиду того, что локализация недостаточная», — перечислил риски Мосеев в беседе с «Газетой.Ru».

Он усомнился в том, что утилизационный сбор будет резко повышен уже в 2024 году.

Решение не могут принять

В министерстве промышленности и торговли РФ появился новый глава, на место ушедшего на должность первого вице-премьера Дениса Мантурова, заступил бывший губернатор Калининградской области Антон Алиханов, который разбирается в автомобильной промышленности, уверен Мосеев. Завод «Автотор» также расположен в Калининградской области, а это обстоятельство поможет новому министру принять более взвешенное решение, полагает эксперт.

«Все-таки «Автотор» в регионе — один из крупнейших налогоплательщиков. Я думаю, что индексация утилизационного сбора в этом году будет, но не такая резкая», — заключил Мосеев.

В Минпромторге на вопрос «Газеты.Ru» о поддержке инициативы комитета по промышленности Госдумы и ее негативных и позитивных сторонах сообщили, что решения по этому вопросу пока нет.

«На данный момент речь идет только о том, что профильный комитет Государственной думы выступил с таким предложением.

Оно принято к рассмотрению, но никаких решений на данный момент не принято»,

— сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе министерства.

За все заплатит покупатель

По мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, в случае повышения утилизационного сбора вырастут цены не только на импортные машины, но и на продукцию российских брендов.

«Любой автозавод должен сначала заплатить утильсбор, а потом он возвращается в виде промышленных субсидий. Это заморозка денег на какое-то время, а заемные деньги сейчас стоят дорого», — объяснил причину подорожания машин Кадаков в беседе с «Газетой.Ru».

По импортируемым машинам — насколько поднимется утилизационный сбор, настолько вырастут и цены или даже сильнее, прогнозирует он.

Теоретически у китайских производителей и дилеров есть некоторая возможность взять часть этого повышения на себя. До начала этого года они зарабатывали у нас очень хорошо.

Но уже часть этого заработка они вкладывают в маркетинговые инструменты, и возможности у дилеров и представительств взять на себя эту нагрузку ограничены»,

— сказал Кадаков.

По его мнению, в случае, если на российский рынок всерьез придут еще 4-6 крупных китайских автопроизводителей формата Haval, имеющего в нашей стране собственный завод, они могут потеснить российские марки.

«Если китайцы активно придут с производством, то возможно, что наших исконных производителей они и задавят», — предупредил Кадаков.

О заинтересованности в налаживании производства в России китайских автомобилей заявил президент Владимир Путин в ходе своего визита в Китай. «Инициативы нашими регионами глубоко проработаны, конкретизированы по отраслям. Например, Калужская область настроена развивать сотрудничество в автомобильной сфере», — заявил глава государства.

Удар по российскому авторынку

Вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин полагает, что резкое и последовательное повышение утилизационного сбора крайне негативно отразится на всем российском авторынке: вслед за новыми машинами подорожают подержанные, а также запчасти и услуги автосервисов.

«Это карательный удар по российскому авторынку. Первый удар приходит на китайский автопром и всех российских производителей, у кого локализация ниже, чем у «АвтоВАЗа». Второй удар приходится по всем остальным сегментам.

«АвтоВАЗ» увидит снижение конкуренции и тут же повысит цены»,

— заявил Шапарин «Газете.Ru».

На подорожание новых машин немедленно отреагирует вторичный рынок, и граждане будут вынуждены продолжать эксплуатировать свои машины, не имея возможность сменить их.

«Люди ремонтируют свои автомобили, спрос на запчасти и услуги автосервиса растет, а предложение не увеличивается. Что происходит дальше? Растут цены на услуги по обслуживанию машин, дорожает такси и каршеринг», — заключил Шапарин.