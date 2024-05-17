В правительстве распределили полномочия между вице-премьерами

Глава правительства России Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между своими заместителями. Об этом со ссылкой на пресс-службу кабмина сообщает ТАСС.

В правительстве отметили, что решение принято «для организации эффективной работы нового состава кабмина по выполнению поручений президента, достижению результатов национальных проектов и национальных целей развития».

Согласно новой схеме, вице-премьер Дмитрий Патрушев займется госполитикой в области сельского хозяйства, а также вопросами экологии, лесного хозяйства и недропользования.

Марат Хуснуллин будет отвечать за государственную жилищную политику, гражданский оборот недвижимости и ипотечное кредитование.

Дмитрий Григоренко займется цифровым развитием и связью, также внедрением технологий искусственного интеллекта и антимонопольной политикой.

Юрий Трутнев получит в свою сферу ответственности Дальний Восток и Арктику. Кроме того, он будет отвечать за Минвостокразвития.

Татьяна Голикова продолжит кураторство Минздрава, Минтруда и Минкультуры. Также за ней будет закреплено Федеральное агентство по делам национальностей.

Александр Новак будет в ответе за экономический блок, а также электроэнергетику и топливно-энергетический комплекс.

За первым вице-премьером Денисом Мантуровым закреплена общая координация работы в области технологического развития.

Алексей Оверчук продолжит координировать российскую политику в сфере интеграции на евразийском пространстве и деятельность государства в многосторонних форматах сотрудничества.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко получил в сферу своей ответственности общее и среднее профессиональное образование, а также молодежную политику.

Виталий Савельев будет курировать транспортный блок.

Ранее Мишустин назвал основную задачу нового правительства.