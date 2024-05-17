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«Зенит» может вернуть своего бывшего вратаря

«Зенит» заинтересован в возвращении вратаря Лунева

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Бывший вратарь петербургского «Зенита» Андрей Лунев может вернуться в команду. Об этом сообщает Legalbet.

По информации источника, председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев продолжал поддерживать общение с Луневым с момента его ухода из команды. Вратарь выступал за «Зенит» с 2016 по 2021 год, после чего перешел в немецкий «Байер», однако в совокупности провел за леверкузенскую команду лишь три матча во всех турнирах. В настоящее время он выступает за азербайджанский «Карабах».

Кроме того, сообщается об интересе к Луневу со стороны столичного «Спартака». Однако эту информацию опровергает издание «Евро-Футбол.Ру», уточняя, что московский клуб не планирует в предстоящее летнее трансферное окно укреплять вратарскую линию и сосредоточится на других целях.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» идет на втором месте, набрав 51 очко и на два балла отставая от лидирующего «Динамо». На третьей строчке расположился «Краснодар», в активе черно-зеленых 50 очков.

Ранее стало известно, кто сменит Игнашевича в «Балтике».

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