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Над Белгородской областью сбит украинский беспилотник

МО РФ: силы ПВО сбили украинский БПЛА в небе над Белгородской областью

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, ВСУ предприняли попытку атаки 17 мая около 23:00 часов мск. При этом использовался БПЛА самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.

Также Гладков сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Два человека пострадали.

За прошедшие сутки украинская армия использовала по меньшей мере 92 снаряда и 22 дрона для обстрелов Белгородской области.

Ранее «Газета.Ru» перечислила 5 правил выживания в Белгороде.

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