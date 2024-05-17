Агент прокомментировал слухи по приезде Малкома на Суперфинал Кубка России

Агент нападающего сборной Бразилии Малкома Лукас Гарсия, раньше игравшего за санкт-петербургский «Зенит», а ныне одного из лидеров «Аль-Хилаля» из Саудовской Аравии, прокомментировал информацию о возможном приезде своего клиента в Москву на Суперфинал Кубка России по футболу, в котором действующий чемпион России «Зенит» сыграет в «Лужниках» с калининградской «Балтикой».

«Пока у меня нет информации о приезде Малкома в Москву», — приводит слова Лукаса Гарсии портал Legalbet.

«Зенит» пробился в Суперфинал Кубка страны, обыграв в серии пенальти после двух ничьих (1:1, 0:0) московский ЦСКА со счетом 5-4. В чемпионате Российской премьер-лиги команда Сергея Семака занимает за два тура до конца второе место, отставая на два балла от столичного «Динамо».

«Балтика» вышла в Суперфинал Кубка после домашней победы над московским «Спартаком» со счетом 1:0 в финале Пути регионов. При этом в РПЛ подопечные Сергея Игнашевича занимают 15-е место, отставая на три очка от команд, располагающихся на позициях с 11-й по 14-ю.

Ранее стало известно, почему «Спартак» отказался от приглашения Владимира Ивича.