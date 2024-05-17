Россиянка сломала руку дочери после того, как она отказалась заправить кровать

Жительница Дагестана сломала руку восьмилетней дочери, которая забыла заправить кровать. Об этом пишет Mash Gor.

По данным Telegram-канала, утром 29-летняя Зухра из Каспийска попросила Амину застелить постель и присмотреть за младшей сестрой. Однако девочка заигралась и забыла о просьбе матери. После того, как женщина узнала, что ее поручение не выполнено, она разозлилась и избила старшую дочь до крови. Та убежала из дома без обуви, на улице девочку заметила ее подруга и забрала к себе.

Затем о произошедшем узнали в полиции, на место вызвали медиков. Они доставили пострадавшую в больницу с переломом правой кисти и ушибами. Помимо этого, врачи обнаружили у нее старые ссадины и шрамы. Сейчас школьница находится в стабильном состоянии. Ее мать допрашивают правоохранители и планируют лишить родительских прав.

Ранее в Петербурге мать избила и оттаскала за волосы дочь после отказа идти в магазин за пивом.