В ВСУ заявили, что Зеленский создал отличные условия для россиян в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский якобы создал идеальные условия для российских войск в Харькове. Такое мнение высказал украинский генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Телеканал Прямой».

«Зеленский вместе со своей свитой не так давно приезжал в Харьковскую область и рассказывал, как там все круто и просто идеально. Но идеального для кого? Как показало — идеально для россиян», — сказал он.

Генерал добавил, что российская армия совершенно спокойно преодолела территории, где якобы даже не было укрепленных позиций. По его словам, представители власти ничего не делают для сохранения безопасности страны.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что российская армия может создать вокруг Харькова условия, в которых Вооруженные силы Украины (ВСУ) сами решат не оборонять город и отступить от него.

Матвийчук высказал мнение, что цель российской армии на данном этапе — «создать такие условия, когда Харьков сам упадет нам в руки». Для этого потребуется блокировать город со всех сторон для прекращения подвоза туда боеприпасов, вооружения и личного состава.

Ранее стало известно о панике ВСУ из-за наступления российских войск под Харьковом.