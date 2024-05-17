Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ВСУ заявили, что Зеленский создал отличные условия для россиян в Харькове

Генерал ВСУ Кривонос: Зеленский создал отличные условия для ВС России в Харькове

close
100%
Brendan Smialowski/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский якобы создал идеальные условия для российских войск в Харькове. Такое мнение высказал украинский генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Телеканал Прямой».

«Зеленский вместе со своей свитой не так давно приезжал в Харьковскую область и рассказывал, как там все круто и просто идеально. Но идеального для кого? Как показало — идеально для россиян», — сказал он.

Генерал добавил, что российская армия совершенно спокойно преодолела территории, где якобы даже не было укрепленных позиций. По его словам, представители власти ничего не делают для сохранения безопасности страны.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что российская армия может создать вокруг Харькова условия, в которых Вооруженные силы Украины (ВСУ) сами решат не оборонять город и отступить от него.

Матвийчук высказал мнение, что цель российской армии на данном этапе — «создать такие условия, когда Харьков сам упадет нам в руки». Для этого потребуется блокировать город со всех сторон для прекращения подвоза туда боеприпасов, вооружения и личного состава.

Ранее стало известно о панике ВСУ из-за наступления российских войск под Харьковом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами