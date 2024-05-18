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Лесная братва: ученые выяснили, кто из зверей чаще всего промышляет воровством

JAE: оленьи хомячки оказались главными расхитителями чужих тайников с едой

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Shutterstock/FOTODOM

Американские ученые из Университета штата Мэн выяснили, кто из обитателей леса чаще всего ворует пищу из чужих запасов. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Animal Ecology (JAE).

В ходе эксперимента специалисты разместили на лесном участке десять тайников с семечками восточной белой сосны и два года вели наблюдения, анализируя поведение различных животных с помощью видеоловушек.

Семена белой сосны служат основным источником пищи для мелких млекопитающих — белок, бурундуков, мышей-полевок и других зверей.

Как показали результаты, наиболее умелыми ворами среди лесных жителей оказались оленьи хомячки — небольшие грызуны, распространенные на всей территории Северной Америки.

По словам ученых, оленьи хомячки все время перемещаются с места на место, поэтому не очень опасаются встречи с рассерженным хозяином тайника.

Ожидаемо выяснилось, что более истощенные, и, следовательно, голодные звери чаще забирались в чужие кладовые.

Всего команда насчитала 10 видов животных, ворующих чужие запасы. Среди них оказались американские рыжие белки, различные разновидности мышей-полевок, восточные бурундуки, бурозубки и полутушканчики, а также еноты.

По словам ученых, их исследование позволило определить ключевые виды лесной фауны, способствующие распространению семян белой сосны и других деревьев.

Ранее исследователи выяснили, что белки стали причиной эпидемии проказы в средневековой Европе.

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