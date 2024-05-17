Сбежавшая от родни Лия Заурбекова уехала из России. В Чечне обещают ее вернуть Член СПЧ Меркачева: сбежавшая от родни чеченка покинула Россию

Чеченка Лия Заурбекова, которая сбежала от деспотичной семьи в столицу, в итоге уехала из России. Изначально она влюбилась в русского парня, что не понравилось ее родственникам. Молодого человека избили, а девушку заперли дома, однако Заурбекова не стала терпеть и сбежала. Родные нашли девушку и пытались забрать ее прямо из отделения полиции, которое окружила толпа чеченцев. Правозащитница Ева Меркачева рассказала «Газете.Ru», чем закончилась эта история.

Бегство из России

Сбежавшая в Москву чеченка Лия Заурбекова, которая пряталась от родственников в столичном отделе полиции, покинула Россию. Об этом «Газете.Ru» рассказала член СПЧ (Совета по правам человека при президенте) России Ева Меркачева.

«Вчера (16 мая. — «Газета.Ru») еще это произошло. Хочется, конечно, говорить, что ее жизни больше ничего не угрожает, но связи огромные у тех людей, которые изначально за ней погоню устроили. Поэтому могут достать не только откуда-нибудь из глубинки в России, но и из-за границы тоже. Однако сделать это будет, очевидно, сложнее», — сообщила правозащитница.

Она уточнила, что девушка уехала из России без телефона, чтобы ее не смогли вычислить. Как выяснилось, изначально именно благодаря сотовому семье Заурбековой удалось установить ее местонахождение.

«Пока особенно-то ничего сказать нельзя, потому что она уехала без телефона... Конечно, в той стране, где она окажется, она будет потом пользоваться через какое-то время телефоном. Разумеется, не на себя зарегистрированным. И какую-то информацию передаст. Но это будет через, я думаю, правозащитную организацию «Марем» и через адвоката», — подытожила Меркачева.

Правозащитница отметила, что за границей девушке будет проще причинить какой-то вред, чем пытаться выкрасть ее на родину. Меркачева выразила надежду, что преследователи Заурбековой не дойдут до такого, поскольку все-таки понимают, что речь идет о жизни человека.

«Никакие убеждения, никакие чьи-то приказы ни в коей мере не должны способствовать тому, чтобы лишать молодую девушку здоровья, жизни и вообще права распоряжаться собой», — подчеркнула член СПЧ.

По мнению Меркачевой, отъезд Заурбековой из страны — лучший выход из конфликтной ситуации, поскольку это самый мирный вариант. Она добавила, что родители девушки настроены, «как показалось», не так агрессивно, как семья другой чеченской беглянки Седы Сулеймановой (ту в итоге насильно вывезли из Петербурга в Чечню, после чего она пропала).

Отъезд Заурбековой из России подтвердил и другой член СПЧ, общественник Александр Ионов. При этом он заявил, что жизни девушки ничего не угрожало и не угрожает. Не было нарушения прав и законных интересов Заурбековой. Случай просто раздули журналисты и блогеры, которые пытаются посеять национальную вражду, возмутился Ионов.

«В нашей стране существуют проблемы с правами человека, но не более чем в других странах и не стоит... выпячивать отдельные кейсы», — сообщил Ионов.

Мужчина отдельно призвал не преувеличивать «беспокойство родственников» чеченки и заявления некоторых официальных лиц Чечни.

Угрозы из Чечни

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов 16 мая пообещал, что в ближайшее время девушку «вернут родственникам». По его словам, ситуация на его личном контроле. Он подчеркнул, что на связи с московской полицией и родственниками чеченки. Между ними недопониманий нет, подчеркнул чиновник.

Депутат добавил, что Заурбекову ввели в заблуждение и надо выяснить, кто ей манипулирует. Узнать это Делимханов собирался у родственников девушки. 17 мая он высказал угрозы в адрес конкретного «человека, который непосредственно ввел в заблуждение девушку». Возможно, речь о русском парне Заурбековой, из-за которого обострились ее проблемы с семьей.

«Он понесет заслуженное наказание по всей строгости закона!» — написал Делимханов в Telegram.

Чеченский министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев со своей стороны обрушился с критикой на журналистов, освещающих случай. Он заявил, что любая новость, связанная с Чечней, всегда придается большой огласке:

«Просьба к недобросовестным журналистам умерить свой пыл и не использовать историю в своих грязных целях, так как уже в ближайшее время вопрос будет исчерпан».

Виновата любовь

Об истории Заурбековой изначально рассказала правозащитная организация «Марем». Девушке 19 лет, она сбежала из дома 13 мая, поскольку там ее пытались полностью контролировать родственники.

«Физическое и психологическое давление было каждый день», — отмечалось в публикации.

Дело в том, что чеченка влюбилась в русского парня, выяснил российский блогер Юрий Подоляка. За это ее родители избили молодого человека, а девушку «посадили под замок». Она смогла сбежать и добралась до Москвы, однако родственники всего за несколько дней выследили пропавшую.

Заурбекова увидела 16 мая собственного отца во дворе дома, испугалась и вызвала полицию, те отвезли девушку в отделение по району Нагатино-Садовники. Однако полицейский участок окружили чеченцы, называющие себя родственниками Заурбековой.

Семья беглянки также подала заявление на ее розыск, указав, что девушка несовершеннолетняя. Скрываясь внутри отделения, Заурбекова записала публичное видеообращение.

«У отделения полиции при выходе стоят, если не больше, человек десять точно. Когда мы первый раз выходили, меня схватили прямо на глазах у полицейских. Из страха не можем выходить пока что из отделения полиции, потому что если они на глазах у полицейских сейчас вытворяют такое, я не знаю, что мне могут делать за пределами территории», — сообщила она.

Полицейские группой выходили разговаривать с толпой чеченцев, те требовали, чтобы их пропустили, угрожая приездом «представителей» диаспоры. На территорию отделения в итоге прошли отец девушки с еще одним мужчиной, при этом у них обнаружился при себе пистолет, который полиция отобрала на входе.

Ближе к полуночи «Марем» передала, что Заурбекова вместе с адвокатом благополучно покинули отделение и направляются в безопасное место.