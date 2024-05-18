В Бишкеке оцепили улицу, где местные жители собрались после драки с иностранцами

В центре Бишкека собралось более тысячи человек после драки местных жителей с иностранцами. Об этом сообщает агентство 24.kg.

Отмечается, что толпа людей собралась после конфликта, произошедшего в хостеле. Внутренние войска оцепили улицу, на место доставлены водометы.

По данным агентства, силовики стоят на пересечении Чуйского проспекта и улицы 7 Апреля. Участники акции протеста требуют правосудия для тех, кто участвовал в массовой драке.

До этого издание «Вестник Сургутского района» писало, что сотрудники ночных клубов в городе Сургуте, расположенном в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, перестали пускать в заведения мигрантов и людей с неславянской внешностью. Ограничения на вход в ночные клубы города начали действовать после теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл». Однако даже спустя полтора месяца после трагедии владельцы заведений не вернулись к обычному пропускному режиму.

Ранее эксперты ВШЭ вычислили, что для сохранения численности населения России может понадобиться 1,1 млн мигрантов в год.