Жителя Ростовской области подозревают в убийстве девятилетней девочки

Житель Ростовской области похитил и убил девятилетнюю девочку. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации источника, все произошло в станице Ольгинской, там подозреваемый увидел девочку, заманил в машину, после чего увез в поле за поселком.

Родители искали девочку около двух часов, после чего обратились в полицию. Сотрудники правопорядка отследили эвакуатор по системе ГЛОНАСС, однако к моменту их прибытия ребенок был уже мертв. Подозреваемого задержали.

До этого в Новотроицке Оренбургской области мужчина убил и расчленил возлюбленную, а затем заявил о ее пропаже и неделю искал вместе с волонтерами.

Позже поисковикам удалось найти руку пропавшей, а неподалеку от нее обнаружили и голову. После этого главным подозреваемым в расправе стал избранник девушки, который вскоре сознался в содеянном.

Он рассказал, что убил и расчленил возлюбленную, а затем спрятал части ее тела в разных местах.

Ранее недалеко от Волгодонска жестоко убили двух мужчин.