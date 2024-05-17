Военная операция на Украине, день 814-й

В Севастополе отменили занятия во всех школах, учреждениях среднего образования и детских садах из-за перебоев с электроснабжением после ночной атаки беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Точечные отключения света ожидаются в Севастополе после ночной атаки украинских БПЛА. На восстановление работы подстанции «Севастополь» потребуется около суток, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Владимир Путин и председатель Цзиньпин очень подробно обсудили тему Украины в формате тет-а-тет, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
❗️ Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 102 БПЛА над регионами РФ, в том числе над Крымским полуостровом и Кубанью, сообщили в Минобороны.
Два БПЛА пытались атаковать гражданскую инфраструктуру в Туапсе. На территории НПЗ возникло возгорание, его локализовали, пострадавших нет, сообщили в оперштабе по региону.
Средства ПВО ночью отразили массированную атака на Севастополь. Уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Средства ПВО за ночь подавили более 10 беспилотников над Новороссийском. Возникли локальные возгорания, они ликвидируются. Пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщил губернатор.
НАТО балансирует на грани прямого вооруженного столкновения с Россией, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Госдеп США одобрил возможную продажу Украине оборудования для обслуживания техники на $100 млн, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны.
Президент Бразилии не поедет на конференцию по Украине, запланированную на 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке, сообщил телеканал CNN Brasil.
Десятинный храм канонической УПЦ в Киеве ночью оцепили полиция и военные, сообщил адвокат, выступающий в интересах УПЦ, Никита Чекман. Часовню храма снесли.
❗️ Женщина и ребенок погибли при ночной атаке дрона-камикадзе на автомобиль в Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
После этого еще один украинский БПЛА атаковал автозаправочную станцию у села в Белгородском районе, загорелся один из резервуаров, пожар ликвидирован.
Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил законопроекты о новых санкциях против Росатома и против тех, кто, по версии американской стороны, подвергает опасности ЗАЭС.
Власти в США и других странах Запада превратились в «политических гопников», которые «идут по беспределу» в желании испытать Россию на прочность, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.