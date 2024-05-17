Военная операция на Украине, день 814-й Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 814-й день

Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили над регионами РФ 102 БПЛА. Госдеп одобрил возможную продажу Киеву оборудования для обслуживания техники на $100 млн. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на конференцию по Украине в швейцарском Бюргенштоке, сообщил CNN Brasil. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что НАТО балансирует на грани прямого вооруженного столкновения с Россией. «Газета.Ru» ведет хронику событий.