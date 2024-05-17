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Политика

Военная операция на Украине, день 814-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 814-й день

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Алексей Коновалов/ТАСС
Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили над регионами РФ 102 БПЛА. Госдеп одобрил возможную продажу Киеву оборудования для обслуживания техники на $100 млн. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на конференцию по Украине в швейцарском Бюргенштоке, сообщил CNN Brasil. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что НАТО балансирует на грани прямого вооруженного столкновения с Россией. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:59

В Севастополе отменили занятия во всех школах, учреждениях среднего образования и детских садах из-за перебоев с электроснабжением после ночной атаки беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

8:55

8:47

Точечные отключения света ожидаются в Севастополе после ночной атаки украинских БПЛА. На восстановление работы подстанции «Севастополь» потребуется около суток, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

8:41

Владимир Путин и председатель Цзиньпин очень подробно обсудили тему Украины в формате тет-а-тет, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

8:35

8:30

❗️ Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 102 БПЛА над регионами РФ, в том числе над Крымским полуостровом и Кубанью, сообщили в Минобороны.

8:26

Два БПЛА пытались атаковать гражданскую инфраструктуру в Туапсе. На территории НПЗ возникло возгорание, его локализовали, пострадавших нет, сообщили в оперштабе по региону.

8:25

Средства ПВО ночью отразили массированную атака на Севастополь. Уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

8:22

Серия взрывов ночью произошла в Винницкой области Украины — «Зеркало недели»

8:20

Средства ПВО за ночь подавили более 10 беспилотников над Новороссийском. Возникли локальные возгорания, они ликвидируются. Пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщил губернатор.

8:17

НАТО балансирует на грани прямого вооруженного столкновения с Россией, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

8:15

Госдеп США одобрил возможную продажу Украине оборудования для обслуживания техники на $100 млн, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны.

8:13

Президент Бразилии не поедет на конференцию по Украине, запланированную на 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке, сообщил телеканал CNN Brasil.

8:11

Десятинный храм канонической УПЦ в Киеве ночью оцепили полиция и военные, сообщил адвокат, выступающий в интересах УПЦ, Никита Чекман. Часовню храма снесли.

8:10

❗️ Женщина и ребенок погибли при ночной атаке дрона-камикадзе на автомобиль в Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

После этого еще один украинский БПЛА атаковал автозаправочную станцию у села в Белгородском районе, загорелся один из резервуаров, пожар ликвидирован.

8:08

Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил законопроекты о новых санкциях против Росатома и против тех, кто, по версии американской стороны, подвергает опасности ЗАЭС.

8:06

Власти в США и других странах Запада превратились в «политических гопников», которые «идут по беспределу» в желании испытать Россию на прочность, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

8:03

В Харькове ночью произошли два взрыва, сообщило издание «Общественное».

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 814-го дня специальной военной операции России на Украине.

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