Как пересдать ЕГЭ: новые правила в 2024 году Как пересдать ЕГЭ в 2024 году: обновленные правила и расписание экзаменов

Незадолго до начала государственных экзаменов в школах вступили в силу новые правила ЕГЭ, которые должны облегчить жизнь школьникам и дать им шанс исправить оценку. Теперь ученики могут пересдать один экзамен по выбору. О том, как это сделать, и как в связи с нововведением изменилось расписание ЕГЭ–2024 — в материале «Газеты.Ru».

ЕГЭ в 2024 году: новые правила и изменения

За несколько месяцев до начала государственных экзаменов у выпускников школ президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил дать одиннадцатиклассникам «второй шанс» и позволить пересдавать один из предметов ЕГЭ по выбору до завершения приемной кампании в вузы.

Рособрнадзор и Минпросвещение России поддержали инициативу президента и сообщили, что возможность пересдачи предметов по выбору появится у выпускников в июне 2024 года.

По старым правилам пересдача в год проведения ЕГЭ разрешалась только по двум обязательным предметам — русскому языку и математике — без которых выпускник не может получить школьный аттестат об образовании. Дополнительные предметы, например, иностранный язык, информатику, физику, химию и так далее, ученик мог пересдать лишь на следующий год.

После вступления в силу изменений школьники смогут повторно написать экзамен по одному дополнительному предмету на выбор.

Баллы за первый экзамен будут аннулированы. Даже если старая оценка окажется лучше новой, действительным будут считать только результат пересдачи. Сохранить результаты прошлого экзамена не получится.

Экзамены по иностранным языкам, состоящие из письменной и устной частей, придется пересдавать полностью экзамен проводится два дня, даже если оценка за одну из частей аттестации устраивает выпускника. Для пересдачи ЕГЭ по математике можно сменить уровень с профильного на базовый и наоборот.

Рособрнадзор уже назначил даты возможной пересдачи предмета по выбору — 4 и 5 июля 2024 года .

close 100% Зыков Кирилл/Агентство «Москва»

Какие предметы можно пересдать

На пересдачу экзамена отправляют всех, кто не справился с обязательными предметами (русский язык и базовая математика), без которых невозможно получить школьный аттестат.

Минимальное количество баллов по обязательным предметам Чтобы получить аттестат об окончании школы, нужно успешно сдать хотя бы два обязательных экзамена. При этом необходимо набрать минимальное количество баллов.



В 2024 году требования следующие:



— 24 балла из 100 по русскому языку;

— 27 из 100 по профильной математике;

— 7 из 21 по базовой математике.



С этого года во время текущей экзаменационной кампании можно пересдать один из следующих предметов по выбору:

химию;



биологию;



физику;



иностранный язык (письменный и устный экзамен);



информатику;



обществознание;



географию;



математику (профильный уровень);



литературу.

Что нужно, чтобы пересдать ЕГЭ

При несдаче основного предмета

Если школьник не справился с обязательным экзаменом по математике (базовый уровень) или русскому языку в период основного этапа, пересдача назначается автоматически. Как правило, учителя сообщают о дате повторного экзамена и контролируют процесс.

Второй шанс получить хотя бы минимальный балл дается школьнику в резервные дни сдачи ЕГЭ в июне. Если экзамен провален снова, третью попытку переносят на осень:

4 сентября — русский язык;



9 сентября — математика базового уровня.

При плохом результате дополнительного предмета

Заявления на пересдачу дополнительного предмета будут приниматься с 26 июня по 1 июля 2024 года включительно приемная кампания во многих российских вузах заканчивается 20 июля через портал «Госуслуги». Сделать это нужно как можно скорее, лучше всего — сразу после получения результатов экзамена.

Сроки приема документов в вузы Вузы начинают прием документов у абитуриентов не позднее 20 июня. Подача завершается примерно через месяц. В то же время некоторые вузы, которые проводят собственные вступительные экзамены дополнительно, могут завершить прием документов раньше.



27 июля учебные заведения обязаны опубликовать итоговые конкурсные списки абитуриентов, подавших документы на бюджетную форму обучения. Списки абитуриентов, поступающих на платной основе, публикуют позже.

Правила пересдачи ЕГЭ–2024 установлены отдельным приказом Минпросвещения и Рособрнадзора.

Основания сдачи ЕГЭ в резервные дни

Как и в предыдущие годы, в расписании ЕГЭ-2024 предусмотрен резервный период, во время которого экзамены по основным и дополнительным предметам имеют право сдать школьники, которые не смогли этого сделать в основной период по уважительным причинам.

На повторную сдачу в резервные дни имеют право участники основной волны при условии:

если они не прошли минимальный порог по русскому языку или математике (базовой и профильной);



если пропустили экзамен по уважительной причине, которую подтвердили документом (справкой о болезни, плановой операции; свидетельством о смерти близкого родственника, подтверждением ЧП в пункте проведения);



если сильно ухудшилось самочувствие, и понадобилась срочная врачебная помощь;



произошла автомобильная авария или другое ЧП, из-за чего ученик опоздал или отсутствовал;



экзамены по двум предметам (предметы по желанию) назначены на один день;



если удовлетворена апелляция о нарушении порядка проведения ЕГЭ. Такое возможно, когда школьник был неправомерно удален с экзамена или ему не хватило бланков. В таких случаях сразу подают апелляцию на нарушение процедуры проведения экзамена.

Сдать ЕГЭ повторно в резервные дни не получится, если:

ученик пропустил ЕГЭ без уважительной причины;



школьника удалили с экзамена за списывание (нашли шпаргалки, заметили пользование смартфоном).

Снять или аннулировать баллы также могут и после окончания приемной кампании, например, если проверяющий обнаружит нарушения при просмотре видеозаписей с экзамена. В таком случае выпускник или любой желающий может пересдать ЕГЭ только на следующий год .

Новое расписание ЕГЭ–2024: основной этап и дни пересдачи

Обычно даты проведения ЕГЭ утверждают заблаговременно, но в 2024 году расписание корректировали после решения дать школьникам возможность пересдачи одного предмета по выбору, чтобы все ученики могли получить результаты до окончания приемной кампании в вузах.

Новый график экзаменов утвердили Минпросвещения России и Рособрнадзор.

Основные дни сдачи ЕГЭ-2024:

23 мая — география, литература, химия



28 мая — русский язык



31 мая — математика (базовый и профильный уровни)



4 июня — обществознание, физика



7-8 июня — иностранные языки (устный экзамен)



11 июня — биология, история, иностранные языки (письменный экзамен)

Резервные дни сдачи ЕГЭ-2024:

13 июня — география, литература, обществознание, физика



17 июня — русский язык



18 июня — иностранные языки (устный экзамен), история, химия



19 июня — иностранные языки (письменный экзамен), биология, информатика



20 июня — математика



21 июня — все предметы

Дни пересдачи одного экзамена по выбору ученика: