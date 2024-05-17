Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Петербурга заявили, что ЧП в академии связи не несет террористический характер

Беглов: ЧП в академии связи не несет террористический характер

close
100%
spb_today/VK

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем Telegram-канале заявил, что ЧП в Военной академии связи имени С. М. Буденного не несет террористического характера.

«Происшествие в Академии связи им. Буденного находится в зоне ответственности Министерства обороны и не носит террористического характера. Причины устанавливают специалисты», — пояснил Беглов.

Он добавил, что всем пострадавшим оказывается помощь.

До этого Telegram-канал Shot сообщал о семи пострадавших в результате взрыва в военной академии в Санкт-Петербурге. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Один из пострадавших при взрыве подключен к аппарату ИВЛ. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой.

На месте находятся полицейские, пожарные и сотрудники Росгвардии.

Источники «Фонтанки» сообщили, что в подвале здания мог взорваться старый боеприпас. По другой версии, взрывное устройство, заложенное в мусорном баке рядом с учебным заведением.

Ранее в Военной академии связи в Санкт-Петербурге взорвался боеприпас.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами