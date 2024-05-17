Власти Петербурга заявили, что ЧП в академии связи не несет террористический характер

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем Telegram-канале заявил, что ЧП в Военной академии связи имени С. М. Буденного не несет террористического характера.

«Происшествие в Академии связи им. Буденного находится в зоне ответственности Министерства обороны и не носит террористического характера. Причины устанавливают специалисты», — пояснил Беглов.

Он добавил, что всем пострадавшим оказывается помощь.

До этого Telegram-канал Shot сообщал о семи пострадавших в результате взрыва в военной академии в Санкт-Петербурге. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Один из пострадавших при взрыве подключен к аппарату ИВЛ. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой.

На месте находятся полицейские, пожарные и сотрудники Росгвардии.

Источники «Фонтанки» сообщили, что в подвале здания мог взорваться старый боеприпас. По другой версии, взрывное устройство, заложенное в мусорном баке рядом с учебным заведением.

Ранее в Военной академии связи в Санкт-Петербурге взорвался боеприпас.