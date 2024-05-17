Брать Харьков не планируют: Путин объяснил цели харьковской операции ВС РФ Путин заявил, что Россия пока не планирует взятие Харькова

Российская армия теснит ВСУ в Харьковской области, чтобы отодвинуть обстрелы от Белгорода, заявил Владимир Путин. При этом, по его словам, штурм Харькова пока не в планах российского Минобороны. За прошедшую неделю Россия заняла сразу 12 населенных пунктов на Харьковском направлении. Все это были села, но недавно российские солдаты вошли в первый областной город — Волчанск.

Несмотря на успешное наступление в Харьковской области, Россия не собирается брать под контроль сам Харьков, рассказал президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

«Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет», — сказал президент.

Он заявил, что Россия ведет наступление, чтобы отодвинуть ВСУ и прекратить обстрелы своих приграничных территорией, в том числе Белгорода. Путин подчеркнул, что украинская армия специально ударяет по жилым кварталам, от этого страдает мирное население.

«Они обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать... Я говорил публично, что если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать санитарную зону. Вот мы это и делаем», — резюмировал Путин.

По словам президента, российская армия добивается успехов на Харьковском направлении буквально каждый день и «двигается строго по плану». Минобороны России 17 мая отчиталось, что за неделю было взято 12 населенных пунктов . Кроме того, Россия заняла Работино в Запорожской области.

Что в России говорили о санитарной зоне

Путин заговорил о создании санитарной зоны еще летом прошлого года. Тогда президент уточнил, что о вопросе можно высказаться только очень аккуратно. Конкретный размер области безопасности не назвал, указав лишь, что это единственный способ прекратить обстрелы. Повышение эффективности ПВО стопроцентного результата не даст, отмечал Путин.

«Это отдельный вопрос, я не говорю, что завтра мы приступим к этой работе [по созданию санитарной зоны], надо смотреть на то, как будет ситуация развиваться», — сообщил российский лидер.

Он вернулся к теме в марте, перед президентскими выборами. При этом вновь не раскрыл радиус зоны безопасности или сроки ее установки.

«Не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент — тогда, когда посчитаем целесообразным, — создать определенную санитарную зону», — сказал Путин.

Более конкретно санитарную зону описывали власти Донбасса. Так глава ДНР Денис Пушилин в марте заявил, что она должна дойти «по крайней мере» до Днепропетровской области. Главы ЛНР Леонид Пасечник говорил, что вопрос сложный, поскольку иностранные ракеты пролетают очень большое расстояние, но линию боевого соприкосновения стоит отодвинуть прямо до Киева.

В Госдуме в границы санитарной зоны среди прочих городов включали Харьков. «Это не только Харьков, но также Днепропетровск, Одесса, Николаев и многие другие населенные пункты», — говорил зампред Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

Что говорят на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 17 мая назвал целью российского наступления создание «санитарной зоны», хотя на Украине это также считают возможным обманным маневром.

«Они хотят соответствующую зону 10 км, они хотят всегда развивать успех, если он есть», — описал действия Москвы украинский лидер.

Он добавил, что ВСУ смогли «стабилизировать» продвижение России в Харьковской области. Политик пояснил, что некоторые направления получилось укрепить батальонами, которые перекинули с других районов фронта и из резервов.

«Наши Силы обороны стабилизировали россиян там, где они сейчас находятся. Самая глубокая точка их продвижения – 10 километров», — сообщил Зеленский.

Ранее глава украинского ГУР (Главного управления разведки министерства обороны Украины) генерал-лейтенант Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) признавал, что в украинской армии больше не осталось резервов, а ситуация приближается к критической.

Также Зеленский 17 мая отметил, что Украине впервые за время конфликта хватает артиллерийских снарядов. Как следует из его слов, сейчас нехватки боеприпасов нет ни в одной бригаде. Именно недостача боеприпасов среди прочих причин привела к обрушению фронта. Украина лишена мощного ПВО, и Россия может свободно использовать артиллерию и авиабомбы.

Несмотря на оптимизм Зеленского, главком ВСУ Александр Сырский 17 мая предрек дальнейшие тяжелые бои в Харьковской области. Пока продолжается сражение за Волчанск, по неофициальным сведениям, российские военные уже взяли под контроль районную больницу в центре города. Под ударом также село Липцы, которое на Украине называют одной из главных целей России наряду с Волчанском.