Депутат призвала главу МВД взять под личный контроль ситуацию с Заурбековой

Депутат Госдумы Нина Останина обратилась к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой взять под личный контроль ситуацию с девушкой из Чечни Лией Заурбековой. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Я обратилась к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой провести объективное расследование», — отметила Останина.

Она подчеркнула, что виновных необходимо привлечь к ответственности.

Останина напомнила, что накануне в Москве произошла резонансная история: 20-летняя Лия Заурбекова была вынуждена бежать из дома в Красногорске, чтобы спастись «от физического и психологического давления» со стороны родственников. Девушка обратилась за защитой в полицию, но ее силой попытались вернуть ее домой.

По словам депутата Госдумы, видеообращение девушки вызвало «большой общественный отклик».

До этого бежавшая от родни и уехавшая из России чеченка Лия Заурбекова опубликовала в сети видеозапись, в которой рассказала, что находится в безопасности, и попросила ее не искать.

Ранее член СПЧ Меркачева подтвердила «Газете.Ru», что Заурбекова уехала от родственников за рубеж после осады отдела МВД.