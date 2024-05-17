15 ударов ногами: в Петербурге солистку группы Una до смерти забил ее парень Солистку группы Una Анастасию Котову до смерти забил ее парень

В Петербурге солистку инди‑группы Una Анастасию Котову до смерти забил ее парень Артем Табачук. По информации суда, мужчина был пьян и нанес певице не менее 15 ударов ногами, травмы оказались несовместимыми с жизнью. Табачук сам позвонил в экстренные службы и во всем сознался. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека.

Солистка российской группы Una Анастасия Котова была убита ее партнером Артемом Табачуком несколько дней назад. О смерти девушки стало известно только в пятницу, 17 мая.

«15 мая трагически погибла Una (Анастасия Котова). Скоро Вы услышите ее последнюю песню», — говорится в сообщении на официальной странице Una в соцсети «ВКонтакте».

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Колпинский районный суд Петербурга уже арестовал Табачука. Он останется в СИЗО как минимум на два месяца, а за убийство ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Трагедия произошла в квартире на Тверской улице в Колпино, пишет Mash на Мойке. Между 37-летней Котовой и 31-летним Табачуком произошла ссора, в ходе которой мужчина, будучи пьяным, набросился на свою девушку. Позже он сам позвонил в 112, плакал в трубку и не отвечал на вопросы оператора.

По информации пресс-службы судов, Табачук «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений» нанес Котовой не менее 15 ударов по телу и голове, бил он свою жертву ногами. К моменту прибытия скорой девушка была уже мертва.

Мужчина не пытался замести следы и сразу же сообщил прибывшим на вызов полицейским, что был пьян и избил Котову.

Ранее Табачук уже трижды привлекался к уголовной ответственности за грабеж.

«Всегда старалась конфликты сгладить»

Коллега убитой Юрий Гаврилов в беседе с 78.ru рассказал, что девушка не была конфликтным человеком и старалась не допускать ссор.

«Отзывчивая, добрая, такая очень внимательная к людям, никаких конфликтов не было. Всегда старалась, наоборот, конфликты все сгладить, ненавязчивая, приятная, талантливая», — подчеркнул он.

Анастасия Котова пела в составе Una с 2005 года. Группа характеризовала свою музыку как overground, undersky, post-davidbowie. Последнее время Una не выступала. Последний концерт коллектива состоялся два года назад.

Как пишет StarHit, Котова также занималась дизайном и живописью. На следующей неделе ей должно было исполниться 38 лет.

close 100% Артем Табачук Пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Дело Нукеновой

На фоне убийства Анастасии Котовой в СМИ вспомнили о еще одном резонансном деле последних недель — деле Салтанат Нукеновой. Суд в Казахстане вынес вердикт по этому делу 13 мая. Экс-министра экономики страны Куандыка Бишимбаева признали виновным в жестоком убийстве супруги Салтанат и приговорили к 24 годам лишения свободы.

Нукенова была убита в ночь с 8 на 9 ноября 2023 года в ресторане Bau, который находится в комплексе «Гастроцентр» в Астане. Следствие смогло получить доступ к роликам, которые Бишимбаев снял на свой телефон в ту ночь. На них видно, как бывший министр оскорбляет Нукенову, используя нецензурную лексику, задает ей вопросы об отношениях до брака с ним и избивает девушку. Сам Бишимбаев первоначально заявил, что ролики «смонтированы и загружены в его телефон», но позже признал их подлинность.

Скорая была вызвана в «Гастроцентр» только вечером 9-го, к тому моменту девушка уже умерла. Двоюродного брата экс-министра Бахытжана Байжанова, который находился в «Гастроцентре» в ночь трагедии и выполнял просьбы Бишимбаева, приговорили к четырем годам заключения за укрывательство особо тяжкого преступления.

11 апреля Сенат Казахстана одобрил в двух чтениях закон, который в республике называют «законом Салтанат». Он ужесточает наказание за бытовое насилие. 15 апреля документ подписал президент страны.