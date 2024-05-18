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В Минсельхозе рассказали о последствиях аномальных заморозков

Минсельхоз: из-за аномальных заморозков пострадали тысячи гектаров посевов

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В России из-за холодной сухой погоды пришлось отложить посевную, катаклизмы скажутся на продовольственной безопасности. Об этом рассказали в Минсельхозе, пишет РИА Новости.

Глава Минсельхоза Оксана Лут сообщила о том, что порядка 830 тысяч гектаров сельхозкультур по стране замерзли. Этот показатель составляет около 1% от общего числа полей. В основном удар пришелся по озимой пшенице. Придется пересеивать.

Пострадали и другие культуры, например яровая пшеница, ячмень, зернобобовые и масличные. Потери яровых — не меньше 500 тысяч гектаров.

До этого Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) снизил оценку сбора пшеницы в РФ в 2024 году до 86 млн тонн — на 5 млн меньше предыдущего прогноза.

В целом валовой сбор зерновых в России ожидается на уровне 135 млн тонн, а экспорт — 59,5 млн тонн. Эти показатели будут существенно ниже рекордных 157,6 млн тонн общего урожая и 63,6 млн тонн поставок за рубеж в 2022 году.

Ранее в Липецкой область произошла массовая гибель урожая из-за заморозков.

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