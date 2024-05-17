Назван величайший игрок в истории ЦСКА

Бывший футболист московского ЦСКА Зоран Тошич назвал Игоря Акинфеева величайшим игроком в истории клуба, передает «Спорт-Экспресс».

«Когда говоришь о ЦСКА, то первый, кто приходит на ум, — это Игорь Акинфеев. Он лидер и настоящий капитан. Не хочу никого обидеть, но мне кажется, что он величайший игрок в истории ЦСКА», — сказал Тошич.

Акинфеев перестал выходить на поле в последних матчах армейцев. Он не сыграл в ответном поединке финала Пути РПЛ Кубка России против петербургского «Зенита» — в старте вышел Владислав Тороп, когда он получил травму, то его заменил Владимир Шайхутдинов.

Поединок состоялся 15 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Основное время матча завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Зенит» — 5:4. Единственный пенальти в составе армейского клуба не сумел реализовать Антон Заболотный.

Таким образом, ЦСКА в текущем сезоне остался без трофеев и не сумел защитить титул обладателя Кубка России, который завоевал в прошлом году. Команда идет на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее стало известно, почему Акинфеев перестал попадать в состав ЦСКА.