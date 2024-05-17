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Российская ринг-герл, которую ударил боец MMA, получила весь гонорар спортсмена

Ринг-герл Андрианова, которую ударил боец Хейбати, получила весь его гонорар

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Ринг-герл Мария Андрианова, которую перед боем ударил боец Али Хейбати, получила весь гонорар спортсмена. Об этом девушка сообщила в своих соцсетях.

«Наконец-то мы решили этот вопрос, спасибо большое лиге за поддержку. Как и обещала лига, мне выплатили все. Весь его гонорар в полном объеме в качестве моральной компенсации», — сообщила Андрианова.

Инцидент произошел перед поединком между Хейбати и Аркадием Осипяном.

Противостояние завершилось победой Осипяна техническим нокаутом в первом раунде. Хейбати до этого выходил на бой на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» против известного бойца поп-MMA Артема Тарасова. Поединок завершился победой Хейбати единогласным решением судей.

33‑летний боец из Ирана Али Хейбати провел в России 11 боев по разным правилам, начиная с 2023 года. Ранее Хейбати учился в Харькове и работал в Германии инженером.

Осипян предыдущий поединок провел в рамках турнира Hardcore MMA 84 и проиграл Филиппу Косыреву единогласным решением судей.

Ранее ринг-герл Андрианова не приняла извинений Хейбати.

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