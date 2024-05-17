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Названа причина, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную

Экс-футболист Гладилин: Глушенкову нужно добавлять, чтобы попасть в сборную

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Известный в прошлом отечественный футболист Валерий Гладилин прокомментировал невызов в сборную России крайнего нападающего московского «Локомотива» Максима Глушенкова, проведшего яркий сезон.

«У Глушенкова в сборной большая конкуренция, а в «Локомотиве» ее не так много. В сборной ему надо соперничать с Миранчуком, Головиным, ребят много. Так что Карпин был прав, что не вызывал Глушенкова в сборную. Ему нужно было играть сильнее. Ему надо добавлять в активности и забивать больше голов, самому завершать надо», — приводит слова Гладилина Legalbet.

Также специалист считает, что молодой футболист отлично работает на команду, но это можно сказать про весь состав «Локомотива», так как этого требуют реалии современного футбола. «Локомотив» за два тура до финиша РПЛ занимает четвертое место в чемпионате.

24-летний Глушенков в 27 матчах Российской премьер-лиги отметился шестью забитыми мячами и 14 результативными передачами, а всего за 36 матчей сезона оформил восемь голов и 20 голевых пасов. Сборная России встретится 7 июня с национальной командой Белоруссии.

Ранее сообщалось, что «Барселона» окончательно решила избавиться от тренера.

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