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США не подталкивают Киев к нанесению ударов по территории РФ

Кирби: США не подталкивают Киев к нанесению ударов по российской территории

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Evelyn Hockstein/Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не подталкивает Киев к нанесению ударов по территории России. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что таким образом Кирби прокомментировал ситуацию, складывающуюся вокруг Харькова.

«Мы не поощряем атаки предоставленным США оружием по российской территории», — пояснил Кирби.

Он добавил, что это является политикой Вашингтона, и она не изменилась.

До этого журнал Foreign Policy писал, что несмотря на поддержку стран Запада позиция Украины в конфликте с Россией становится все более шаткой и может потребовать ударов по объектам на территории РФ.

Американский генерал Кристофер Каволи недавно заявил, что Россия восстанавливает свои вооруженные силы «гораздо быстрее, чем предполагали первоначальные оценки», и ее армия сейчас больше, чем до войны.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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