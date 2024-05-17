В Госдуме разрабатывают федеральную программу по защите женщин от домашнего насилия

В Государственной думе идет разработка федеральной программы по защите женщин от домашнего насилия. Об этом со ссылкой на депутата Владислава Даванкова сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Депутат охарактеризовал проблему домашнего насилия как «настоящую катастрофу» и заявил, что «в новости попадают только избиения знаменитостей или откровенная жесть», а «сотни тысяч случаев остаются без внимания».

По мнению Даванкова, «чтобы добиться перемен, нужна федеральная программа по защите женщин от домашнего насилия», в то время как одними законодательными методами проблему не решить.

15 апреля в Госдуме объяснили, почему в России не принимают закон о домашнем насилии. Председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей депутат Нина Останина заявила, что в российском Уголовном кодексе содержится достаточное количество статей, которые предусматривают наказание, в том числе, и за это преступление. По ее мнению, за домашнее насилие следует наказывать по действующим статьям УК.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о всплеске домашнего насилия в России на фоне СВО.