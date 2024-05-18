МС-21, SSJ New, «Освей». Минпромторг пересмотрел планы по выпуску самолетов Ежегодный объем производства МС-21 с 2019 года должен составить 72 единицы

Министерство промышленности и торговли России изменило сроки поставок и число запланированных к производству новых российских самолетов, сократив объем производства небольших региональных воздушных судов. Кроме того, правительство спрогнозировало рост объема производства самолетов МС-21 и SSJ New — более 90 единиц в год. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Планы производства МС-21 и SSJ New

С 2029 года объем производства российских пассажирских самолетов МС-21 должен составлять 72 единицы в год, следует из распоряжения правительства, опубликованного на сайте официального опубликования правовых актов.

«Программа создания самолетов МС-21 предусматривает поставку 72 единиц в год с 2029 года с началом поставок первых девяти машин в 2025 году», — говорится в распоряжении.

С 2026 года также начнут поставляться SSJ-New в размере 20 единиц в год.

Корректировка программы

Минпромторг сократил число гражданских воздушных судов, которые должны быть выпущены в рамках обновленной комплексной программы развития авиационной отрасли до 2030 года, говорится в распоряжении российского правительства.

Ранее планировалось, что к началу нового десятилетия будет выпущен 1081 самолет, теперь же установлено новое количество — 994 самолета. При этом сокращается число небольших региональных самолетов, а не магистральных. Основную их часть которые российским авиакомпаниям должен был поставить Уральский завод гражданской авиации.

В частности, с изначально запланированных 154 до 139 сократится общее количество самых маленьких самолетов программы, девятиместных «Байкалов». Также сократят со 140 до 105 количество 44-местных самолетов «Ладога» (ТВРС-44). Кроме того, вместо 178 самолетов L-410, локализацию которых планировал УЗГА, будет произведено всего 158 белорусских «Освеев».

Основные объемы производства должны быть исполнены в последней трети текущего десятилетия.

Меньше Boeing и Airbus

Гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов 17 мая заявил, что с 2030 года начнется заметное сокращение числа иностранных самолетов в российских авиакомпаниях.

«Возможностей ремонтировать уже особо не будет. Поэтому нам нужно будет произвести к этому моменту достаточное количество различных летательных аппаратов. Это прежде всего, конечно, МС-21, Superjet 100, Ту-214, Ил-114, Ил-96. Эти гражданские самолеты должны обеспечить все наши авиакомпании», — подчеркнул он.

Несколько месяцев назад «Ростех» перенес сроки поставок самолетов SSJ New на 2026 год и МС-21 на 2025 год. Минфин при этом сообщал, что в ведомство не поступал запрос о необходимости выделения дополнительного финансирования для ряда отечественных самолетов, сроки поставок которых изменились.

В ближайшие годы «Ростех» поставит «Аэрофлоту» 11 самолетов Ту-214, стороны заключили твердые контракты на эти воздушные суда. По словам Чемезова, сроки поставки в настоящее время прорабатываются.

«У них при этом еще есть общее пожелание к доработке этих самолетов — у нас они рассчитаны на трех членов экипажа, просят перевести на двух членов экипажа», — рассказал глава госкорпорации.

При этом он не уточнил, поступят ли в парк национального перевозчика все эти 11 бортов с двумя членами экипажа или производитель не успеет модернизировать часть из них.