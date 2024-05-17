«Извините, мы скоро уедем». Как Путин провел два дня в Китае Путин извинился за пробки перед жителями Харбина и пообещал скоро уехать

Президент Владимир Путин впервые после переизбрания посетил Китай, уже в четвертый раз после начала СВО встретившись с китайским лидером Си Цзиньпином. Российский политик прилетел в страну не один, а с большой делегацией, состоящей из министров и глав компаний. За два дня Путин успел посетить Пекин и Харбин, пообщаться с Си Цзиньпином, поучаствовать в церемонии открытия Годов культуры России и КНР, спровоцировать серьезный коллапс на дорогах и съесть утку по-пекински. Как прошел визит — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин 16-17 мая посетил китайские города Пекин и Харбин. Поездка в КНР стала ответом на визит председателя страны Си Цзиньпина в РФ в марте прошлого года. Примечательно, что Путин отправился в Китай сразу после очередной победы на президентских выборах. Си Цзиньпин тоже совершил государственный визит в Россию после своего переизбрания.

Путин прилетел в Китай не один, с ним прибыли десятки министров, губернаторов и глав российских госкомпаний: министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, министр культуры Ольга Любимова, министр финансов Антон Силуанов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов, председатель правления «Сбербанка» Герман Греф, глава «НК «Роснефть» Игорь Сечин, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и другие.

На площади Тяньаньмэнь перед Домом народных собраний, в котором прошли переговоры глав РФ И КНР, в день приезда Путина стреляли пушки. Когда российский лидер подходил к оркестру, заиграли «Подмосковные вечера».

Дети из китайской школы «Шицзя» и из школы при российском посольстве скандировали кричалки о крепкой российско-китайской дружбе.

Переговоры глав государств продлились около двух с половиной часов, а затем политики продолжили неформальное общение в резиденции «Чжуннаньхай».

В Государственном Большом театре Пекина позже прошла торжественная церемония открытия Годов культуры России и КНР и концерт в честь 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Зал был полностью в красных тонах, его украшали российские и китайские флаги, а также китайские фонарики.

Встреча со студентами и утка по-пекински

На встрече 17 мая со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета российский президент рассказал, что на ужине у Си Цзиньпина не смог устоять перед уткой по-пекински.

«Что я больше всего люблю? Могу сказать то, что я больше всего знаю, но это знают во всем мире. Утку по-пекински знают все. В России точно, сто процентов. Вчера мой друг и председатель КНР угощал меня такой уткой по-пекински. Сейчас вам скажу: там два кусочка лежали. Я думаю: я съем только один кусок. Понимаете, да? Но не мог удержаться, съел второй», — ответил Путин на вопрос о том, какое блюдо китайской кухни он любит больше всего.

По мнению политика, русская и китайская кухни очень разные, но при этом включают в себя одинаковые блюда — например, пельмени.

«Главное в том, что и русский народ, и китайский очень хлебосольные. Мы любим гостей, мы любим друзей. И с удовольствием их всегда встречаем. И стараемся сделать так, чтобы им все понравилось. В том числе и то, что предлагается на стол», — подытожил Путин.

Как уточняет ТАСС, на приеме в честь визита Путина гостям предложили также утиный бульон с беззубками, овощи в абалонном соусе, групер с креветочным бульоном, тушеный трепанг с луком, чумизу жареную (злаковое растение), пельмени с креветками, сладкое пирожное из маша (бобовая культура), ванильный мусс, фрукты и мороженое.

Президент РФ принес извинения жителям Харбина за жесткие меры безопасности, принятые в связи с его визитом и спровоцировавшие массовые пробки.

«Я хочу только извиниться перед жителями города за то, что с нашим приездом, я это увидел, приняты такие достаточно жесткие меры обеспечения безопасности. Я не виноват, честно могу сказать. Извините, пожалуйста. Мы скоро уедем», — сказал он.

Путин добавил, что «местные товарищи», по его мнению, «работают профессионально, жестко», но скоро жизнь обычных харбинцев «вернется в нормальное русло».

О многополярном мире

Вернувшись к серьезным темам, Путин заявил о необходимости укрепить формирующийся сейчас многополярный мир. По его словам, развитие России и Китая должно учитывать не только интересы двух государств, но и интересы всех участников международного сообщества.

«И конечно, нужно укрепить складывающийся многополярный мир. То, что он сейчас на наших глазах складывается, и мир становится многополярным, здесь нет никаких сомнений», — подчеркнул он.

Будущее человечества «зависит от всего человечества,» но Россия и КНР являются «важной составляющей» цивилизации. Москва и Пекин имеют свое мнение о том, как им развиваться, но это развитие должно быть конструктивным и мирным, заключил он.

О конференции в Женеве

Путина также спросили о конференции по Украине в Женеве и о том, на каких условиях он был бы готов начать переговоры с Киевом. Президент РФ в ответ заявил, что Россию на швейцарский форум не приглашали, и в очередной раз напомнил о переговорах в Стамбуле в марте 2022 года, когда представители Киева поставили свою подпись под документами об условия мира. Теперь же Украина хочет обсуждать «какие-то формулы, основанные «на хотелках», а не на «реальной ситуации».

«Мы не собираемся с центра поля обсуждать то, чего мы не знаем», — ответил он на вопрос о конференции.

«С дуба рухнули, что ли? С какой стати? Безусловно, мы будем исходить из тех реалий, которые складываются на земле», — оценил Путин попытки навязать российской стороне какие-либо условия.

Конференция в швейцарском Бюргенштоке пройдет 15–16 июня. Российская сторона в ней участвовать не будет. Среди приглашенных — страны G7, G20, БРИКС. Президенты Бразилии и ЮАР ранее отказались присутствовать на форуме, Китай пока не ответил на приглашение.

По информации Bloomberg, дипломаты стран, которые примут участие в саммите, сосредоточены на ограниченном наборе целей в рамках подготовки к мероприятию, стремясь таким образом обеспечить участие в нем Китая и стран глобального Юга.

Путин заявил, что обсуждал с Си Цзиньпином возможность участия представителей КНР в конференции. «Мы обсуждали этот вопрос в комплексе», — сообщил российский президент.

Об Украине

Путин также рассказал, что у Москвы «на сегодняшний день нет» планов по взятию Харькова. Он напомнил, что 18 марта говорил о необходимости создания буферной зоны на этом направлении в случае, если обстрелы российских приграничных регионов продолжатся.

«Вот мы это и делаем», — отметил российский президент.

Путин также коснулся вопроса о том, что выборы на Украине не проводились, а потому легитимность президента Владимира Зеленского после 20 мая, когда истечет срок его полномочий, остается под вопросом. Москва будет подписывать «какие-либо соглашения» только с легитимными властями Украины, заявил президент. В то же время он сказал, что вопрос о легитимности лидера — это дело Украины, так как в Конституции этой страны «есть всякие варианты».

«Это вопрос оценки, эту оценку, конечно, прежде всего, должен дать Конституционный суд, да и вообще сама политическая и юридическая система Украины», — резюмировал президент России.