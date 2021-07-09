В Роспотребнадзоре рассказали о правильной вакцинации беременных

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, когда беременным можно вакцинироваться от COVID-19. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Вакцинация может проводиться только в третьем триместре беременности, когда все органы, системы ребенка заложены», — отметил он.

Также Горелов подчеркнул, что в качестве примера можно привести Израиль, где на сегодняшний день все беременные, привитые в третьем триместре, родили здоровых детей. Кроме того, антитела выработались и у детей, и у матерей.

Ранее министерство здравоохранения России выпустило новую версию рекомендаций по оказанию медицинской помощи беременным с коронавирусом.

В России за сутки выявили 25 766 случаев коронавирусной инфекции. Скончались 726 пациентов, выздоровели 21 832 человека.