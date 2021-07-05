Байден считает, что США скоро победят коронавирус

Американский президент Джо Байден считает, что США в ближайшее время победят коронавирус и не будут от него зависеть. Об этом сообщает Reuters.

Соответствующее заявление было сделано во время его праздничного выступления по случаю Дня независимости.

«В этом году четвертое июля можно назвать действительно особенным днем, поскольку мы постепенно выбираемся из тьмы, возникшей из-за пандемии COVID-19. Сегодня мы как никогда близки к тому, чтобы объявить о независимости от смертоносного вируса», — сказал Байден.

В то же время политик подчеркнул, что «битва еще не завершена», предстоит много работы. По его словам, за год пандемии американцы прошли сквозь боль, страх и потери. Он выразил надежду, что граждане США больше никогда не окажутся в подобной ситуации.

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса: заразились 33,7 млн человек, скончались 605 тыс. пациентов.

Ранее координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Джеффри Зинтс сообщил, что власти США в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране готовы использовать так называемые бустерные (третьи) дозы вакцин против COVID-19.