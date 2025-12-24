Средний чек на подарки к Новому году вырос более чем в два раза

Платформа Rafinad (входит в Kokoc Group) представила данные о потребительском поведении россиян в преддверии Нового года. Исследование показало существенное перераспределение новогоднего бюджета: покупатели реже совершают универсальные покупки, но заметно увеличивают траты в отдельных категориях, связанных с подарками, здоровьем и качеством жизни.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

По прогнозу платформы, эффективность новогодних промо-кампаний в 2025 году останется стабильной. Разница в конверсии год к году (2024/2025) в основных категориях не превысит 5–8%, что указывает на зрелость рынка и адаптацию покупателей к сезонным акциям.

В новогодних акциях 2025 года зафиксирован заметный рост среднего чека в ряде категорий, напрямую связанных с подарками, эмоциями и заботой о качестве жизни. Наиболее выраженная динамика наблюдается в сегменте спорта, где средний чек увеличился более чем в два с половиной раза — на 155,2% год к году. Существенный рост также показали категории подарков и цветов (+129,5%), ювелирных изделий и аксессуаров (+78,2%), доставки еды и продуктов (+74%), аптечных товаров (+55,7%) и цифровой и бытовой техники (+44%).

Аналитики отмечают, что эта динамика объясняется не только ростом цен, но и изменением структуры потребительского спроса. В преддверии Нового года россияне все чаще делают выбор в пользу более дорогих и персонализированных покупок, воспринимая их как способ подарить эмоции, заботу или долгосрочную ценность. В фокусе оказываются товары, связанные с комфортом, здоровьем, активным образом жизни и досугом.

На этом фоне ряд более универсальных и массовых сегментов, напротив, демонстрирует снижение среднего чека. Такая динамика наблюдается в категориях маркетплейсов и гипермаркетов, образования, автотоваров и книг. По мнению экспертов Rafinad, это свидетельствует об отказе от спонтанных и «дежурных» покупок в пользу заранее продуманных трат, где решающую роль играет не количество, а ценность покупки для получателя.

Несмотря на тренд на экономию и поиск выгодных предложений, платформа прогнозирует, что совокупные расходы россиян на новогодние покупки в декабре 2025 года вырастут на 20–25% год к году. Средний чек в новогодних акциях увеличился в среднем на 21%, что отражает как инфляционные факторы, так и изменение потребительских приоритетов.

