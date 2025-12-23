«Закон одноразового использования». Как Украина готовится к выборам президента?

Стефанчук обозначил условия для выборов на Украине в условиях конфликта

На Украине началась подготовка к проведению возможных выборов президента. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук уже подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке профильного законопроекта. По его словам, документ будет «одноразовым» — его применят только для голосования в условиях военного конфликта. Эксперты называют потенциальными кандидатами на пост главы государства экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, руководителя ГУР Украины Кирилла Буданова и премьер-министра Юлию Свириденко.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке законопроекта о возможных выборах президента Украины, сообщает издание «Новости. Live».

«Рабочая группа будет состоять из представителей всех парламентских партий и групп, а также ЦИК», — сказал он.

Стефанчук обратил внимание, что участникам рабочей группы предстоит решить ряд вопросов: создать условия для голосования военнослужащих на фронте, определиться с организацией выборов для украинцев, которые проживают за пределами страны, а также привлечь иностранных наблюдателей, которые должны подтвердить «демократичность и безопасность выборов». При этом разрабатываемый закон о выборах будет «одноразовым» — его применят только для голосования в условиях военного конфликта.

«Этот закон будет одноразового использования — именно для этих выборов. Далее, я надеюсь, мы перейдем на платформу, предусмотренную в конституции, избирательном кодексе и будем двигаться по этому пути», — отметил спикер украинского парламента.

Однако Стефанчук затруднился ответить, когда и при каких условиях пройдут выборы.

Глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия в своем Telegram-канале подтвердил формирование рабочей группы. По его словам, вопрос о проведении возможных президентских выборов будет рассмотрен «оперативно» . Дату и время заседания группы сообщат в ближайшее время, добавил он.

Срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы государства тогда были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации.

9 декабря 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что настало время провести выборы главы государства на Украине. После этого Зеленский сообщил о готовности организовать эти выборы в течение 60–90 дней, если США и европейские партнеры помогут обеспечить безопасность голосования. Он также заверил, что не стремится удержать власть.

19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что Москва «готова подумать» над тем, чтобы обеспечить безопасность выборов на Украине, «хотя бы воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования». При этом он подчеркнул, что проживающие в России 5–10 млн украинцев должны иметь право проголосовать. Зеленский ответил, что выборы на утраченных территориях проводиться не будут.

Выборы без Зеленского

Основными условиями демократического электорального процесса на Украине должны стать отстранение Зеленского от выборов и обеспечение прав голосования украинцев, проживающих за пределами страны, считает бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров.

«Эти выборы можно провести только без Зеленского. В таком случае можно придать им какую-то легитимность. Действующий президент не участвует, он в стороне от этого процесса <…> Открывается чистый лист, с которого стартуют все участники, и даже при несправедливых каких-то законах они имеют какие-то равные стартовые позиции», — сказал он «Газете.Ru».

По мнению Килинкарова, действующий президент Украины будет решать вопрос о легитимизации собственной власти. Переизбрание — это вопрос личной безопасности Зеленского, уверен экс-нардеп.

В случае, если не будут учтены голоса украинцев, проживающих на российской территории, Москва может не признать состоявшиеся выборы, добавил он.

Кто может стать президентом Украины?

Новым президентом, вероятно, может стать бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) и действующий посол в Великобритании Валерий Залужный, заявил бывший советник офиса главы государства Алексей Арестович.

«Ключевой вопрос — идет ли Залужный на выборы или нет. Если Залужный идет, он выигрывает выборы с высокой вероятностью. Если он не идет на выборы, то выборы выигрывает Зеленский. Он перелегитимизируется и становится суперпрезидентом вообще. Может бесчинствовать сколько хочешь и чинствовать тоже после этого», — сказал он на YouTube.

По мнению Арестовича, действующая власть сделает все, чтобы Залужный не пошел на выборы.

Тем временем украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в политических кругах назвало руководителя Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова потенциальным преемником Зеленского. Однако сам Буданов ушел от ответа на вопрос, будет ли выдвигаться на пост главы государства.

«Честно говоря, так конкретно я еще не подходил к такому вопросу. Не думал. Не уверен, что с этим вопросом мы столкнемся прямо сейчас. А на то, что будет потом, влияет столько факторов…» — цитирует его издание «Зеркало недели».

Политолог Дмитрий Журавлев считает, что следующим президентом Украины может стать премьер-министр Юлия Свириденко .

«Мне почему-то кажется, что больше всего шансов на победу у Свириденко. Она не будет вести вперед воинские части, а люди очень устали от войны. И подсознательно многие верят, что женщина и мир — это связанные вещи», — сказал он «Ленте.ру».

По мнению экс-депутата Рады Килинкарова, новый украинский президент будет поставлен на пост представителями Соединенных Штатов — этот политик займется вопросами восстановления страны, а не ведением конфликта с Россией. Ориентироваться на разговоры о том, что президентом может стать Залужный или Буданов, не стоит, поскольку они — «кандидаты войны», а Украине нужен политик, занимающийся социально-экономическим восстановлением.