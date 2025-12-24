Стало известно о двух прозвучавших в Уссурийске взрывах

В городе Уссурийске Приморского края прогремели два взрыва. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Взрывы произошли в районе переулка Западный. После этого полиция перекрыла дорогу и стала массово досматривать автомобили. На месте происшествия находятся представители силовых структур и пожарные.

По официальной версии, взрывы произошли из-за неисправности сварочного оборудования.

24 декабря сообщалось, что два сотрудника дорожно-патрульной службы (ДПС) пострадали в результате взрыва автомобиля на улице Ясеневой в столичном районе Орехово-Борисово. По словам очевидцев, они услышали минимум два громких хлопка, после чего увидели дым и возгорание.

22 декабря на этой же улице взорвался автомобиль, в результате чего не выжил начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

Ранее в Саратове спасли подростка, пострадавшего от взрыва петарды.