Россиян предупредили об опасности виртуальных друзей для подростков

Дружба подростков с чат-ботами может обернуться проблемами с социализацией, эмоциональной скупостью на личные контакты, закрытостью и зависимостью, также высок риск пропустить опасные для здоровья состояния, рассказала «Газете.Ru» клинический психолог, методист Лаборатории телепсихологии Пироговского университета Елизавета Куликова.

«Друг, особенно для подростков, – это человек, который разделяет и поддерживает их мысли, ценности и переживания. Дети подросткового возраста нуждаются в солидарности с их мнением, а еще в свободе их выражения. Иногда роль такого друга берут на себя чат-боты. В чат можно писать все что угодно, и об этом никто не узнает, в чате можно получить ответ с возможным планом действий, а значит, ответственность за те или иные решения снимается с подростка, чат в доступе 24/7, и в случае острой нужды он оказывается всегда под рукой», – объяснила специалист.

Таким образом, появляется образ друга или ролевой модели со стопроцентным доверием, связь с которым по мере и интенсивности использования только укрепляется.

«Последствиям такого общения являются изоляция от внешнего мира, потому что теряется необходимость в живом общении, эмоциональная скупость на личные контакты, закрытость и зависимость. Стоит отметить, что самым страшным последствием является пропуск того состояния, при котором необходима квалифицированная помощь, например, серьезного психического расстройства или соматического заболевания, о котором подросток не делится на ранних этапах, а оказывается в поле зрения врачей или психологов уже на поздних стадиях, когда возможности лечения уже ограничены», – заметила специалист.

По словам психолога, ребенок может обращаться к ИИ, но лишь в достатке общения и доверия к близким людям.

«Как упоминалось, в данном возрасте есть потребность быть услышанным и понятым, если удовлетворение этой потребности находит отклик в семейном круге, то за обращение к ИИ со стороны подростка с запросом «как понравиться девочке или мальчику», можно не беспокоиться», – заключила психолог.

