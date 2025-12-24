На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы риски повышения лимита сверхурочной работы

Финансист Трепольский: рост лимита сверхурочной работы чреват выгоранием и болезнями
insta_photos/Shutterstock/FOTODOM

Повышение лимита сверхурочной работы до 240 часов в год чревато серьезными рисками — это фактически означает дополнительный месяц занятости без выходных, сказал «Газете.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«Такой сценарий повышает вероятность профессионального выгорания, хронических заболеваний и производственного травматизма. В ряде профессий — от промышленности до медицины — переутомление сотрудников может нести угрозу не только им самим, но и окружающим. Еще один риск связан с возможным изменением практик работодателей. Увеличенный лимит сверхурочных может восприниматься не как право работника, а как негласная обязанность», — отметил Трепольский.

По его словам, в этом случае штатное расписание может быть оптимизировано таким образом, что выполнить норму за стандартные 40 часов в неделю станет сложнее, а переработки фактически превратятся в условие получения приемлемой зарплаты.

Правительство 19 декабря поддержало инициативу об увеличении предельного объема сверхурочной работы в России до 240 часов в год. Соответствующие изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ. В кабмине пояснили, что поправки нацелены на снижение кадрового дефицита и расширение возможностей работников увеличить заработок за счет официально оформленных переработок.

Ранее россиянам рассказали о положенной доплате при замещении отсутствующих коллег.

