Стало известно о состоянии брошенных россиянкой детей

Врачи отмечают положительную динамику в состоянии двух детей из Норильска, которых мать бросила в квартире на несколько дней. Об этом сообщил ТАСС представитель Минздрава Красноярского края.

«Состояние по-прежнему тяжелое, но есть положительная динамика», — сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.

Согласно имеющимся данным, женщина проживала в квартире на улице Бегичева в Норильске вместе со своими тремя дочерьми в возрасте 15 лет, двух лет и одного года, а также с пятимесячным сыном. В период с 14 по 17 декабря 2025 года она покинула квартиру, отправившись к знакомому, и оставила детей без присмотра и еды. Пятимесячный младенец не выжил, двух младших девочек в возрасте двух лет и одного года отправили в больницу. Старшую поместили в социальный приют. В отношении родительницы возбудили уголовное дело. Сейчас она находится под арестом. Врачи оказывают всю необходимую помощь девочкам.

